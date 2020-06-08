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08 Haziran 2020, Pazartesi
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ve Aston Villa'nın savaşı başladı! ...

Beşiktaş ve Aston Villa'nın transfer savaşı başladı! Keinan Davis...

'ın transferde önceliği haline gelen için İngiliz basını önemli bir habere imza attı. Siyah beyazlıların yaz sezonunda resmi teklifini yapacağı golcü için Aston Villa'dan flaş bir atak geldi. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın yaz sezonunda kadrosuna katmak için yoğun transfer savaşında bulunduğu 'e dair İngiliz basını önemli bir habere imza attı.

Tribalfootball.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

"Aston Villa, Keinan Davis ile yeni sözleşme imzalamak için görüşme yapıyor. Mirror'un aktardığı bilgilere göre Davis için uzun vadeli bir kontrat öneriliyor.

TÜRKİYE'DEN VE AVRUPA'DAN TEKLİFLER...
Bununla beraber, Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli takımlarından kendisine teklifler var. Bu teklifleri bir tehdit olarak algılayan Aston Villalı kurmaylar, elini sıkı tutmak için böyle bir plan yaptı.

BEŞİKTAŞ YAZ TRANSFER SEZONUNDA...
Türkiye'de, Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş'ın, gelecek sezondan itibaren Davis'i 1. santrafor olarak düşündüğü ve oyuncuyu kulübünden ayırmak için tüm birimlerini seferber ettiğine dair iddialar var."

  1. 08.06.2020
  2. Güncelleme: 08.06.2020 11:33
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