Beşiktaş ve Aston Villa'nın transfer savaşı başladı! Keinan Davis...
Beşiktaş'ın transferde önceliği haline gelen Keinan Davis için İngiliz basını önemli bir habere imza attı. Siyah beyazlıların yaz transfer sezonunda resmi teklifini yapacağı golcü için Aston Villa'dan flaş bir atak geldi. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun transfer savaşında bulunduğu Keinan Davis'e dair İngiliz basını önemli bir habere imza attı.
Tribalfootball.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;
"Aston Villa, Keinan Davis ile yeni sözleşme imzalamak için görüşme yapıyor. Mirror'un aktardığı bilgilere göre Davis için uzun vadeli bir kontrat öneriliyor.
TÜRKİYE'DEN VE AVRUPA'DAN TEKLİFLER...
Bununla beraber, Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli takımlarından kendisine teklifler var. Bu teklifleri bir tehdit olarak algılayan Aston Villalı kurmaylar, elini sıkı tutmak için böyle bir plan yaptı.
BEŞİKTAŞ YAZ TRANSFER SEZONUNDA...
Türkiye'de, Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş'ın, gelecek sezondan itibaren Davis'i 1. santrafor olarak düşündüğü ve oyuncuyu kulübünden ayırmak için tüm birimlerini seferber ettiğine dair iddialar var."
- 08.06.2020
- Güncelleme: 08.06.2020 11:33
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Aston Villa'nın transfer savaşı başladı! Keinan Davis... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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