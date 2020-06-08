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Son dakika transfer haberleri: Yılın transferi çok konuşulacak! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye
Futbola verilen uzun aranın ardından Süper Lig 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Bu haber sonrası saha çalışmalarına hız veren kulüpler, transferde de elini çabuk tutmaya uğraşıyor. Özellikle Süper Lig'in dev kulüpleri transfer temaslarını sıklaştırırken, Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
8 Haziran 2020 Pazartesi 13:38
Güncelleme: 08.06.2020 14:18
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arada transfer temaslarını sıklaştıran kulüplerin gündemi oldukça yoğun...
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Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe de transferde vitesi yükselten ekiplerden.
Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isterken, birçok isim ile görüşme halinde.
Teknik direktör konusunu da bir an önce halletmek isteyen yönetim, önümüzdeki sezona yenilenmiş bir kadro ile başlamayı planlıyor.
Öte yandan, Süper Lig'in yeniden başlamasına kısa bir süre kala, F.Bahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı.