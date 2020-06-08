Son dakika transfer haberleri: Yılın transferi çok konuşulacak! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Yılın transferi çok konuşulacak! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika transfer haberleri: Yılın transferi çok konuşulacak! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Futbola verilen uzun aranın ardından Süper Lig 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Bu haber sonrası saha çalışmalarına hız veren kulüpler, transferde de elini çabuk tutmaya uğraşıyor. Özellikle Süper Lig'in dev kulüpleri transfer temaslarını sıklaştırırken, Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

8 Haziran 2020 Pazartesi 13:38 Güncelleme: 08.06.2020 14:18
Son dakika transfer haberleri: Yılın transferi çok konuşulacak! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arada transfer temaslarını sıklaştıran kulüplerin gündemi oldukça yoğun...

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Son dakika transfer haberleri: Yılın transferi çok konuşulacak! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe de transferde vitesi yükselten ekiplerden.

Son dakika transfer haberleri: Yılın transferi çok konuşulacak! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isterken, birçok isim ile görüşme halinde.

Son dakika transfer haberleri: Yılın transferi çok konuşulacak! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Teknik direktör konusunu da bir an önce halletmek isteyen yönetim, önümüzdeki sezona yenilenmiş bir kadro ile başlamayı planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Yılın transferi çok konuşulacak! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Öte yandan, Süper Lig'in yeniden başlamasına kısa bir süre kala, F.Bahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı.

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