Son dakika transfer haberleri: Yılın transferi çok konuşulacak! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Futbola verilen uzun aranın ardından Süper Lig 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Bu haber sonrası saha çalışmalarına hız veren kulüpler, transferde de elini çabuk tutmaya uğraşıyor. Özellikle Süper Lig'in dev kulüpleri transfer temaslarını sıklaştırırken, Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...