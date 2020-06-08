Beşiktaş Antalya'ya bileniyor
Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Antalyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları ardından pas, 5'e 2 çalışması yaptı.
Taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile antrenman tamamlandı.
Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştirdiği idmanla devam edecek.
- 08.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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