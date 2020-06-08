Beşiktaş Antalya'ya bileniyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Antalya'ya bileniyor

Antalya'ya bileniyor

Beşiktaş Antalya'ya bileniyor

'in 27. haftasında Cumartesi günü 'la karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

, 'in 27. haftasında Fraport ile Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları ardından pas, 5'e 2 çalışması yaptı.

Taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile antrenman tamamlandı.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştirdiği idmanla devam edecek.


  1. 08.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Antalya'ya bileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA