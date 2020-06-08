Beşiktaş'ın kalesine kim geçecek? Canlı yayında açıkladı!
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Ana Haber programında Beşiktaş'ın kaleci gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "İki kaleciyle Sergen Yalçın daha çok vakit geçiriyor. Fakat böyle durumlarda hocalar genelde tecrübeye daha çok bakar. Utku Yuvakuran'ın Ersin Destanoğlu'ndan daha çok tecrübesi var. Dolayısıyla bence Sergen Yalçın tecrübeye öncelik verir. Ama benim duyduğum Sergen Hoca bu iki isme dönüşümlü şans vermeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.
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