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09 Haziran 2020, Salı
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Chaves’ten yeşil ışık

Chaves’ten yeşil ışık

Stoper arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, ’da oynayan ‘olabilir’ deyince, Suudi ekibiyle temaslarını sıklaştırdı.

yönetimi, savunma bölgesine yapacağı takviyeler için görüşmelerine hız verdi. Siyahbeyazlılar bir süre önce gündemine aldığı Brezilyalı stoper için resmi adımını atma kararı aldı. 'ın takımında oynayan ve bu sezon 18 maçta 2 gol atan 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon haziran ayında sona eriyor. Tecrübeli stoper, basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş sorusuna ilişkin adres olarak menajerini göstermiş, "Bu, Cornacini'nin ilgileneceği bir mesele. Yeniden fizisel çalışmalarıma odaklanacağım, geleceğin ne göstereceği belli olmaz" ifadelerini kullanarak transfere sıcak yaklaştığını açıklamıştı.

Profesyonel kulüp kariyerinde 163 resmi maça çıkan 1.86'lık stoper Chaves, bu periyotta 14 gol atarken, 7 de asist yaptı ve 21 gole doğrudan katkı sağladı.
  1. 9.6.2020
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