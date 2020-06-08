Son dakika transfer haberleri: Transferde devleri üzen haber! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son günlerde transfer söylentileri yoğun bir şekilde devam ederken, ligin tekrar başlamasına az bir süre kala ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Hesaplarını yaparken gelecek sezonu da göz önüne alan Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a, kadrosuna katmak istediği bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)