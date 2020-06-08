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Son dakika transfer haberleri: Transferde devleri üzen haber! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son günlerde transfer söylentileri yoğun bir şekilde devam ederken, ligin tekrar başlamasına az bir süre kala ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Hesaplarını yaparken gelecek sezonu da göz önüne alan Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a, kadrosuna katmak istediği bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
8 Haziran 2020 Pazartesi 11:14
Güncelleme: 08.06.2020 11:14
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Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran kulüpler çalışmalarını sürdürüyor.
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Özellikle son günlerde yaşanan transfer temasları çokça konuşulurken, Süper Lig'in 4 devi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oldukça hareketli günler geçiriyor.
Bu sezonun yanı sıra gelecek sezonun hesaplarını da yapan kulüpler, yaşanan corona virüsü pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda da zor günlerden geçiyor.
Bu sebepten transferde adımlarını dikkatli bir şekilde atmak isteyen kulüpler, zaman zaman da bazı oyuncular için karşı karşıya geliyor.
O isimlerden biri olan ve Santos forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Lucas Verissimo'da bunlardan biri.