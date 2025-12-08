CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gençlerbirliği, bu sezonki galibiyetlerinin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı!

Gençlerbirliği, bu sezonki galibiyetlerinin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı!

Gençlerbirliği, Süper Lig’deki galibiyetlerinin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı; 16. haftada Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 11:43
Gençlerbirliği, bu sezonki galibiyetlerinin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı!

Gençlerbirliği, bu sezon Trendyol Süper Lig'de elde ettiği 4 galibiyetin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı.

Ligin 15. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar, 6. haftada ikas Eyüpspor'u 1-0, 9. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 12. haftada RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Başkent ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı diğer maçlarda ise Fenerbahçe'ye 3-1, Galatasaray'a ise 3-2 yenildi.

Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Gençlerbirliği, 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet yaşadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde 15 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 14 puan toplarken, bu puanların 12'sini İstanbul takımları karşısında elde etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile 12 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacak.

