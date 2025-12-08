CANLI SKOR ANA SAYFA
Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak Altekma başarıya inanıyor!

Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak Altekma başarıya inanıyor!

Altekma, tarihinde ilk kez katıldığı CEV Challenge Kupası’nda Hollanda deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 11:59
Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak Altekma başarıya inanıyor!

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden ve tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden Altekma, hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşayarak ligde 10. sırada yer alan İzmir temsilcisi, Avrupa'da başarı kovalayacak.

CEV Challenge Kupası 16'lı final turunda 10 Aralık Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport'a konuk olacak Altekma, üst tura yükselme planlarıyla hazırlanıyor.

Altekma, Avrupa'daki ilk maçında adını galip taraf olarak yazdırıp evine başarıyla dönmek ve kupada finale kadar ilerlemek istiyor.

"BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Altekma Başantrenörü Ömer Tok, ligde iyi bir konumda olduklarını, maç takvimi yoğunluğu nedeniyle yıprandıklarını söyledi.

Şu an hedefledikleri konumda bulunduklarını ifade eden Tok, ligin çok güzel ve sert olduğunu, daha iyi yerlere de gidebileceklerini düşündüklerini belirtti.

Tok, Challenge Kupası'nda oynamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk maçı kazanıp buraya avantajlı şekilde dönerek seyircimiz önünde turu geçmek istiyoruz. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Kulübümüz için de ilk olacak, ayrı bir heyecanlıyız, mutluyuz. Bu fırsatı da iyi değerlendirmek istiyoruz. O yüzden var gücümüzle çalışıyoruz. Heyecanımız aslında başarıya olan açlığımızdan. Bütün motivasyonumuz da o yönde."

Avrupa'da ilk olarak yarı finali görmek istediklerini söyleyen Tok, "Oraları görmek bizim için keyifli olacaktır ama ilk defa kulüp olarak deneyimleyeceğiz. Tabii ki biz yukarıya bakıyoruz. Oraya da ulaşmak için en güzellerini yapacağız." dedi.

Tok, ligdeki ilk hedeflerinin play-off potasında kalmak olduğunu ve sıralamada yukarıya doğru gitmeye çalışacaklarını vurguladı.

OYUNCULAR BAŞARIYA İNANIYOR

Oyunculardan Arda Kara da takımın psikolojisinin ve performansının yerinde olduğunu söyledi.

Hollanda'dan başarıyla döneceklerine inandığını dile getiren Kara, "Avrupa'da bir başarıya imza atacağımızı düşünüyorum. Kulübümüz açısından da tarihinde ilk kez olması bizim için önemli. Başarı yakalayacağız. Takımımız buna hazır. Hollanda'dan sonra da Avrupa için üst turları hedefliyoruz. Adım adım gidip yukarılara tırmanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Kandemir de kulüp tarihinde Avrupa'ya ilk defa gidiyor olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kendileri için çok güzel bir fırsat olduğunu aktaran Kandemir, "Başarı elde edeceğimize ben de inanıyorum. Adım adım gideceğiz. Önce Hollanda'ya gidiyoruz. Orayı geçersek en yukarılara kadar çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Ulaş Dokumacı ise ilk Avrupa maçından galibiyetle döneceklerine inandıklarını dile getirdi.

