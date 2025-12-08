CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da 3 isim Monaco maçında yok!

Galatasaray'da 3 isim Monaco maçında yok!

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek 3 oyuncuyu açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco ile oynayacağı mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sakatlıklardan ve karşılaşmada forma giyemeyecek isimlerden bahseden İnce, "Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışındaki tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirme sonrası kimin ne kadar süre alacağına karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞTE YENER İNCE'NİN AÇIKLAMALARI

