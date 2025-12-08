Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Liverpool'un ilk teklifi belli oldu

Galatasaray'ın yaz döneminde renklerine bağladığı Wilfried Singo, performansı ile takdir toplamaya devam ediyor. Fildişi Sahilli sağ bek, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı alınan galibiyette önemli bir rol oynamıştı. RAMS Park'taki mücadelenin ardından Singo'yu takibe alan Premier Lig ekibinin sunmak üzere hazırladığı ilk teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde AS Monaco'dan renklerine bağladığı Wilfried Singo, performansı ile Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Sezonun ilk yarısının sonlarına yaklaşılırken arka arkaya ikinci talihsiz sakatlığını yaşayan yetenekli sağ bek, kendisine olan ilgiyi hala kaybetmedi.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından (foot-sur7) derlediği habere göre Singo'ya ilgi duyan kulüplerin başında gelen Liverpool, Fildişi Sahilli oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe sunmak üzere ilk teklifini hazırladı.
Haberde Premier Lig devinin ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği Singo için 28 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı belirtildi.
Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanan İngiliz temsilcisinin bu miktara performansa bağlı 10-15 milyon euro bonus ekleyebileceği aktarıldı.
Haberde ayrıca Singo'nun transferine ilişkin ön görüşmelerin gerçekleştiği açıklandı.