TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, mevcut oyunculara gelen teklifleri de masaya yatırıyor. Sarı-lacivertlilerde forvet hattı için En-Nesyri'nin transferi adına Sevilla ve Juventus ile görüşmeler devam ederken, orta sahadaki yıldız isim Fred için de sürpriz bir ilgi ortaya çıktı. Brezilya ekibi Atletico Mineiro, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak amacıyla Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Brezilya basınından Portal Cruzeirense'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Fred için 12 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Atletico Mineiro'nun oyuncu hakkında detaylı bilgi aldığı ancak yüksek maaşı ve Haziran 2027'ye kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle transferin ilk etapta zor göründüğü aktarıldı. Buna rağmen Brezilya temsilcisinin, Fred'i ikna edebilmek adına güçlü bir sportif proje sunmaya hazırlandığı ifade edildi. Teknik ekibin, tecrübeli orta sahayı takımın merkezine koyacak bir plan hazırladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maça çıkan Fred, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcu, istikrarlı performansıyla orta sahada önemli bir rol üstlendi. Fred, 2023 yaz transfer döneminde Manchester United'dan 9.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.