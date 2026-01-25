CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Ara transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız orta saha Fred'e Brezilya'dan talip çıktı. Atletico Mineiro'nun nabız yokladığı transferde sarı-lacivertliler bonservis bedelini belirledi. İşte o rakam... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 14:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, mevcut oyunculara gelen teklifleri de masaya yatırıyor.

TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Sarı-lacivertlilerde forvet hattı için En-Nesyri'nin transferi adına Sevilla ve Juventus ile görüşmeler devam ederken, orta sahadaki yıldız isim Fred için de sürpriz bir ilgi ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak amacıyla Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Brezilya basınından Portal Cruzeirense'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Fred için 12 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Atletico Mineiro'nun oyuncu hakkında detaylı bilgi aldığı ancak yüksek maaşı ve Haziran 2027'ye kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle transferin ilk etapta zor göründüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Buna rağmen Brezilya temsilcisinin, Fred'i ikna edebilmek adına güçlü bir sportif proje sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Teknik ekibin, tecrübeli orta sahayı takımın merkezine koyacak bir plan hazırladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maça çıkan Fred, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcu, istikrarlı performansıyla orta sahada önemli bir rol üstlendi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir 13:51
CANLI | Genoa GFC - Bologna FC maçı izle CANLI | Genoa GFC - Bologna FC maçı izle 13:44
Atalanta - Parma maçı canlı izleme linki Atalanta - Parma maçı canlı izleme linki 13:30
En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım... En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım... 13:20
Sassuolo - Cremonese maçı canlı izle! Sassuolo - Cremonese maçı canlı izle! 13:11
Sakaryaspor'dan 5 transfer birden! Sakaryaspor'dan 5 transfer birden! 12:34
Daha Eski
F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03
Eski hocasından En-Nesyri için transfer açıklaması! Eski hocasından En-Nesyri için transfer açıklaması! 11:47
Beşiktaş’a Terem Moffi önerisi! Beşiktaş’a Terem Moffi önerisi! 11:23
Manisa FK - İstanbulspor maçı bilgileri Manisa FK - İstanbulspor maçı bilgileri 11:22
CANLI | Sivasspor - Amedspor maçı izle CANLI | Sivasspor - Amedspor maçı izle 11:07
Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finalde! Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finalde! 11:07