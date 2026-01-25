CANLI SKOR ANA SAYFA
Anadolu Efes Bursaspor maçını ikinci yarıda kopardı

Anadolu Efes Bursaspor maçını ikinci yarıda kopardı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Anadolu Efes, etkili ikinci yarı performansıyla Bursaspor Basketbol’u 95-80 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 15:16
Anadolu Efes Bursaspor maçını ikinci yarıda kopardı

Anadolu Efes: 95 - Bursaspor Basketbol: 80

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Tolga Akkuşoğlu

Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Cordinier 12, Dozier 4, Poirier 7, Ercan Osmani 11, Şehmus Hazer 23, Lee 12, Smits 9, David Mutaf 8, Jones 6, Erkan Yılmaz

Bursaspor Basketbol: Childress 15, Berk Can Akın, King 3, Konontsuk 10, Nnoko 2, Parsons 23, Delaurier 4, Crawford 16, Yavuz Gültekin 7, Yesukan Onar

1. Periyot: 20-12

Devre: 45-30

3. Periyot: 74-53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'u 95-80 mağlup etti.

