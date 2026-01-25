CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ümraniyespor Hatay'da 3 puanı aldı!

Ümraniyespor Hatay'da 3 puanı aldı!

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor’u Batuhan Çelik ve Benny’nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 15:44
Ümraniyespor Hatay’da 3 puanı aldı!

Atakaş Hatayspor: 0 - Eminevim Ümraniyespor: 2

Stat: Fuat Tosyalı

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Haydar Avcı, Ferhat Çalar

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy, Ünal Emre Durmuşhan, Cemil Berk Aksu (Dk. 81 Bilal Toğ), Ali Yıldız (Dk. 85 Barış Uzel), Oğuzhan Matur (Dk. 85 Volkan Alkan), Ersin Aydemir, Abdulkadir Adıyaman (Dk. 71 Eren Güler), Yiğit Ali Buz, Melih Şen

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik (Dk. 73 Kosoko), Barış Ekinciler (Dk. 73 Soukou), Hoti (Dk. 60 Serkan Göksu), Atalay Babacan (Dk. 60 Bardhi), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Benny, Ali Turap Bülbül, Djokanovic (Dk. 90+1 Kubilay Aktaş)

Goller: Dk. 11 Batuhan Çelik, Dk. 90 Benny (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Bardhi, Dk. 63 Djokanovic (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

