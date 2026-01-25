Ümraniyespor Hatay’da 3 puanı aldı!

Atakaş Hatayspor: 0 - Eminevim Ümraniyespor: 2
Stat: Fuat Tosyalı
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Haydar Avcı, Ferhat Çalar
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy, Ünal Emre Durmuşhan, Cemil Berk Aksu (Dk. 81 Bilal Toğ), Ali Yıldız (Dk. 85 Barış Uzel), Oğuzhan Matur (Dk. 85 Volkan Alkan), Ersin Aydemir, Abdulkadir Adıyaman (Dk. 71 Eren Güler), Yiğit Ali Buz, Melih Şen
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik (Dk. 73 Kosoko), Barış Ekinciler (Dk. 73 Soukou), Hoti (Dk. 60 Serkan Göksu), Atalay Babacan (Dk. 60 Bardhi), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Benny, Ali Turap Bülbül, Djokanovic (Dk. 90+1 Kubilay Aktaş)
Goller: Dk. 11 Batuhan Çelik, Dk. 90 Benny (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Bardhi, Dk. 63 Djokanovic (Eminevim Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.