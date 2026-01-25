CANLI SKOR ANA SAYFA
Djokovic Mensik'in Avustralya Açık'tan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi



Sırp tenisçi Novak Djokovic, Çek rakibi Jakub Mensik'in sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'tan çekilmesiyle çeyrek finale kaldı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 15:54


Mensik, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Devam etmek için elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra son maçlarda ilerleyen karın kası sakatlığım nedeniyle Avustralya Açık'tan çekilmek zorundayım. Ekibim ve doktorlarla uzun bir görüşmenin ardından yarın sahaya çıkmamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 10 kez şampiyonluk yaşayan 4 numaralı seribaşı Djokovic, çeyrek finalde İtalyan Lorenzo Musetti (5) ile ABD'li Taylor Fritz (9) arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

