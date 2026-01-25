Freiburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Freiburg-Köln maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Freiburg ile FC Köln, Bundesliga'nın kritik haftasında karşı karşıya geliyor. Europa-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, her iki takım için de sezonun önemli virajlarından biri olarak görülüyor. Avrupa kupaları hedefi bulunan Freiburg, taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Yeni yükselen FC Köln ise son haftalarda aldığı olumlu sonuçların ardından deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel kadrolar futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bundesliga haftasının dikkat çeken maçlarından biri olan bu karşılaşma büyük ilgi görüyor.

FREIBURG-KÖLN MAÇI NE ZAMAN?

Freiburg-Köln maçı, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

FREIBURG-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?

Freiburg-Köln maçı, saat 19:30'da başlayacak.

FREIBURG-KÖLN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Freiburg ve Köln'ün, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Freiburg'da, Schwarzwald Stadyumu'nda oynanacak.

FREIBURG-KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg ile Köln arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Freiburg-Köln maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

FREIBURG'DA LIENHART YOK, OGBUS İLK 11'E YAKIN

Ev sahibi Freiburg'da savunmanın önemli isimlerinden Philipp Lienhart'ın sakatlığı sürüyor. Tecrübeli stoperin bu ayın başında yaşadığı karın sakatlığı nedeniyle birkaç hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Teknik heyetin, savunma merkezinde Matthias Ginter'e 20 yaşındaki Bruno Ifechukwu Ogbus'u eşlik ettirmesi bekleniyor. Bek pozisyonlarında ise Lukas Kübler ve Jordy Makengo'nun görev alması öngörülüyor.

Öte yandan hücum orta saha oyuncusu Daniel-Kofi Kyereh, Şubat 2023'ten bu yana ilk kez sahalara dönmeye hazırlanıyor. Antrenmanlara başlayan Ganalı yıldızın bu maçta forma giymesi ise zor görünüyor.

KÖLN SAVUNMASINDA KRİZ SÜRÜYOR

Konuk ekip FC Köln'de savunma hattındaki sakatlıklar teknik ekibi zor durumda bırakıyor. Luca Kilian ve Timo Hübers sezonu kapatan diz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Dominique Heintz, Jahmai Simpson-Pusey ve Joel Schmied ise orta vadeli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor. Kulüp, Heintz ve Simpson-Pusey'nin Şubat ayının ilk yarısında sahalara dönmesini umut ediyor.