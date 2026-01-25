CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Konyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Gaziantep FK - Konyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadyumu’nda oynanan mücadele, Süper Lig’de orta sıraları yakından ilgilendirirken iki ekip de kritik 3 puan için sahaya çıktı. Gaziantep FK-Konyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 14:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK - Konyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı izle!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK, iç sahada oynadığı bu karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet hedefliyor. Konyaspor ise deplasmandan puanla dönerek ligde üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşması, 24 Ocak 2026 Cumartesi günüoynanıyor. Mücadele saat 14.30'da başladı.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda futbolseverlerle buluşuyor.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETİYOR?

Zorlu mücadelede düdük hakem Kadir Sağlam'da.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Nazım, Arda, Mujakic, Sorescu, Ogün, Camara, Yusuf, Maxim, Draguş, Bayo.

Konyaspor: Bahadır, Jin-Ho Jo, Adil, Uğurcan, Arif, Bjorlo, Berkan, Deniz, Svendsen, Muleka, Umut.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim
Fred’e Brezilya’dan talip çıktı!
DİĞER
En-Nesyri transferinde işler karıştı! Bu hamle tüm dengeleri değiştirdi...
Bahçeli'den 'erken seçime' son nokta! CHP 4S'de sıkıştı... Başkan Erdoğan'a "Kudüs" teklifi: DEM'den gelen kilim ve Ahmet Türk çağrısı
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı...
Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Efes Bursa maçını 2. yarıda kopardı! A. Efes Bursa maçını 2. yarıda kopardı! 15:16
Freiburg - Köln maçı bilgileri! Freiburg - Köln maçı bilgileri! 15:13
Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maç bilgileri Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maç bilgileri 15:03
F.Bahçe Opet Ankara’da fark yarattı! F.Bahçe Opet Ankara’da fark yarattı! 14:59
F.Bahçe'den 18 gollü galibiyet F.Bahçe'den 18 gollü galibiyet 14:55
Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! 14:50
Daha Eski
AS Roma - AC Milan maçı canlı izle! AS Roma - AC Milan maçı canlı izle! 14:43
Serie A’da dev maç: Juventus - Napoli Serie A’da dev maç: Juventus - Napoli 14:30
G.Antep FK - Konyaspor | CANLI G.Antep FK - Konyaspor | CANLI 14:05
Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir 13:51
CANLI | Genoa GFC - Bologna FC maçı izle CANLI | Genoa GFC - Bologna FC maçı izle 13:44
Atalanta - Parma maçı canlı izleme linki Atalanta - Parma maçı canlı izleme linki 13:30