Gaziantep FK - Konyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı izle!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK, iç sahada oynadığı bu karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet hedefliyor. Konyaspor ise deplasmandan puanla dönerek ligde üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşması, 24 Ocak 2026 Cumartesi günüoynanıyor. Mücadele saat 14.30'da başladı.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda futbolseverlerle buluşuyor.

🔴⚫️ MAÇA DOĞRU | Gaziantep Futbol Kulübümüz, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. #AnadoluYıldızı 👉 https://t.co/EIKfxavSuO pic.twitter.com/SSLs9ErMXo — Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 24, 2026

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETİYOR?

Zorlu mücadelede düdük hakem Kadir Sağlam'da.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Nazım, Arda, Mujakic, Sorescu, Ogün, Camara, Yusuf, Maxim, Draguş, Bayo.

Konyaspor: Bahadır, Jin-Ho Jo, Adil, Uğurcan, Arif, Bjorlo, Berkan, Deniz, Svendsen, Muleka, Umut.