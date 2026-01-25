CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Atalanta Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A’nın önemli karşılaşmalarından biri olan Atalanta - Parma mücadelesi Pazar günü oynanacak. Atalanta, üst üste yaşadığı hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından yeniden galibiyet serisine dönmek istiyor. La Dea, hem ligde hem Avrupa’da aldığı kötü sonuçları telafi etmeyi hedefliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 13:30
Atalanta Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'nın kritik haftalarından birinde Atalanta ile Parma, Pazar günü karşı karşıya gelecek. La Dea, son dönemde yaşadığı puan kayıplarının ardından moral bulmak istiyor. Pisa karşısında yaşanan puan kaybı ve Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası ligde çıkış arıyor. Parma son üç lig maçında yenilgi almadan düşme hattından uzaklaşmayı başardı. Bu maç, konuk ekip için kritik bir sınav olacak. Peki, Atalanta Parma maçı hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

ATALANTA PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, akşam saatlerinde başlayacak ve futbolseverler tarafından canlı takip edilebilecek. Atalanta-Parma maçı, 25 Ocak Pazar günü (bugün) oynanacak. Mücadele, saat 17:00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atalanta ile Parma arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

ATALANTA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MORAL KAYBETTİ

Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna doğrudan yükselme umutlarını zedeleyen bir sonuç aldı. Çarşamba günü Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşmada Gianluca Scamacca'nın ilk yarıda attığı kafa golüyle öne geçen La Dea, avantajını koruyamadı. Rakibin eşitliği sağlamasının ardından Atalanta oyundan düştü ve kritik bir puan kaybı yaşadı.

PARMA SÜRPRİZ YAPABİLİR

Parma, son dönemde oynadığı maçlarda özellikle son dakikalarda bulduğu gollerle dikkat çekiyor. Bu performans, Atalanta karşısında da sürpriz yapabileceklerinin sinyalini verdi. Sezonun ilk bölümünde La Dea'ya karşı oynadıkları maçlarda gösterdikleri direnç, bu karşılaşma öncesi umut veriyor.

CARLOS CUESTA İLE YÜKSELİŞ BAŞLADI

Sezona acemi teknik direktör Carlos Cuesta yönetiminde yavaş bir başlangıç yapan Emilia temsilcisi, son haftalarda çıkışa geçti. Küme düşme hattından uzaklaşan Parma için tehlike henüz tamamen geçmiş değil ancak yükselen form grafiği dikkat çekiyor.

Cuesta'nın takımı, son sekiz maçta topladığı 12 puanla Serie A sıralamasında yükselmeyi başardı. Ancak gol üretiminde yaşanan sıkıntı, takımın en büyük problemi olmaya devam ediyor.

PARMA'NIN GOL SORUNU

Serie A'nın en az gol atan ikinci takımı olan Parma, son iki maçını golsüz beraberlikle tamamladı. Son şampiyon Napoli ile 0-0 berabere kalan Crociati, ardından Genoa karşısında da gol bulamadı. Hücum hattındaki etkisizlik, zorlu fikstür öncesinde teknik ekibin en büyük endişesi.

ZORLU FİKSTÜR ÖNCESİ KRİTİK DEPLASMAN

Parma'yı Şubat ayında Juventus, AC Milan ve bölgesel rakibi Bologna gibi zorlu rakipler bekliyor. Crociati, bu yoğun fikstür öncesinde Bergamo deplasmanında moral depolamak istiyor. Konuk ekip, deplasmanda oynadığı 10 maçın sadece üçünü kaybetti ve son dış saha mağlubiyeti Ekim ayına kadar uzanıyor.

