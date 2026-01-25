CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Genoa GFC - Bologna FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genoa GFC - Bologna FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genoa GFC - Bologna FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Serie A’da heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Genoa GFC ile Bologna FC karşı karşıya gelecek. Dört maçtır yenilgi yüzü görmeyen Genoa, Stadio Luigi Ferraris’te oynanacak mücadelede formda olmayan Bologna’yı konuk edecek.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 13:44
Genoa GFC - Bologna FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genoa GFC - Bologna FC maçı canlı izlemek için tıkla

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Genoa GFC, Bologna FC'yi Stadio Luigi Ferraris'te ağırlayacak. Dört maçtır yenilgi almayan Genoa, bu sezon ikinci kez beş maçlık yenilmezlik serisine ulaşmayı hedefliyor. Son haftalarda istikrarlı bir performans sergileyen ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Bologna ise son dönemde yaşadığı formsuzluk nedeniyle kritik bir deplasmana çıkacak. Genoa Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusu futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri merakla bekleniyor. Genoa GFC-Bologna FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

GENOA-BOLOGNA MAÇI HANGİ GÜN?

Genoa-Bologna maçı, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

GENOA-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Genoa-Bologna maçı, saat 17:00'de başlayacak.

GENOA-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa ile Bologna arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Genoa GFC-Bologna FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

