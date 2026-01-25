CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Juventus - Napoli maçı nefes kesecek! Juventus - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da dev karşılaşma için geri sayım başladı. Juventus, Pazar akşamı Torino’da son şampiyon Napoli’yi konuk edecek. İtalya’nın zıt uçlarından iki köklü rakibin mücadelesi, lig lideri Milan’ı yakından ilgilendiriyor. Juventus ile Napoli arasında dört puanlık fark bulunurken, iki takım da zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, “Juventus maçı canlı nasıl izlenir?” ve “Kenan Yıldız ilk 11’de mi?” sorularına yanıt arıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 14:30
Juventus - Napoli maçı canlı izlemek için tıklayın

Serie A'da haftanın en büyük maçlarından biri Juventus ile Napoli arasında oynanacak. Torino'da gerçekleşecek mücadelede iki takım da lider Milan'ı yakalamak için sahaya çıkacak. Aralarında yalnızca dört puan bulunan Juventus ve Napoli arasındaki mücadele, sadece puan tablosu açısından değil, prestij açısından da büyük önem taşıyor. Juventus maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini araştırırken, Kenan Yıldız'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı ise Türkiye'de gündemin en sıcak konularından biri oluyor. Juventus maçı ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi, Juventus Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda ve maç kadrosu açıklandı mı? sorularını aratıyor. Dev maçta yıldız futbolcuların performansı ve teknik direktörlerin taktik hamleleri sonucu belirleyecek. Juventus -Napoli maçı detayları FOTOMAÇ.com'da...

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN?

Juventus-Napoli maçı, 25 Ocak Pazar günü oynanacak. Juventus Turin-SSC Napoli maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus-Napoli maçı, saat 20:00'de başlayacak.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Napoli arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 kanallarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Juventus Turin-SSC Napoli maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

JUVENTUS'TA SPALLETTI ETKİSİ: YENİDEN DOĞUŞ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Luciano Spalletti'nin Kasım ayında göreve gelmesinin ardından Juventus'ta önemli bir yükseliş yaşandı. İtalyan teknik adam yönetiminde Bianconeri yalnızca iki mağlubiyet alırken, son yenilgi Serie A şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde zora soktu.

CAGLIARI YENİLGİSİ ŞAMPİYONLUK HAYALLERİNİ ZEDELEDİ

Altı maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Juventus, geçen hafta Cagliari deplasmanında topa sahip olma ve şut sayısında üstün olmasına rağmen sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuç, Juventus'un şampiyonluk yarışında ciddi bir darbe almasına neden oldu.

BENFICA GALİBİYETİ MORAL VERDİ

Torino temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı 2-0 mağlup ederek yeniden form tuttu. Khephren Thuram ve Weston McKennie'nin golleriyle galibiyete uzanan Juventus, lig aşamasının bitimine bir maç kala en azından play-off biletini garantiledi.

ALLIANZ STADYUMU'NDA YENİLMEZLİK SERİSİ

Juventus, Allianz Stadyumu'nda uzun süredir yenilgi yüzü görmedi. Mart ayından bu yana iç sahada mağlubiyet almayan Bianconeri, son 14 lig maçının 10'unu kazandı. Serie A'da evinde yenilgi almayan iki takımdan biri olan Juventus, bu avantajını sürdürmek istiyor.

