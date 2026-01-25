CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Opet Ankara'da fark yarattı! BOTAŞ'ı 22 sayı farkla geçti

Fenerbahçe Opet Ankara’da fark yarattı! BOTAŞ’ı 22 sayı farkla geçti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda BOTAŞ’ı 90-68 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 15:00
Fenerbahçe Opet Ankara’da fark yarattı! BOTAŞ’ı 22 sayı farkla geçti

BOTAŞ: 68 - Fenerbahçe Opet: 90

Salon: Ankara

Hakemler: Münevver Özemre, Özkan Talo, Ali Osman Kanık

BOTAŞ: Bejedi 21, Rana Uçar 2, Ayşegül Günay Aladağ 7, Dantas 21, Serfa 2, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha 3, Işılay Eğin, Selin Rachel Gül 6, Mina Berber 6

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 18, Williams 19, Rupert 13, McCovan 8, Olcay Çakır Turgut 4, Meesseman 4, Milic 13, Meltem Avcı Yılmaz, Ece Erginay 3, Tuana Vural 3, Eymech

1. Periyot: 9-19

Devre: 32-38

3. Periyot: 43-70

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda BOTAŞ'ı 90-68 yendi.

Ligde 15. maçına çıkan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. BOTAŞ ise 16. maçında 8. yenilgisini yaşadı.

