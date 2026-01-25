CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İsrail, Filistin stadyumları için gönderilen suni çim sevkiyatını engelledi

İsrail, Filistin stadyumları için gönderilen suni çim sevkiyatını engelledi

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), Çin tarafından Filistin stadyumları için hibe edilen suni çim sevkiyatının İsrail tarafından engellendiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 15:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsrail, Filistin stadyumları için gönderilen suni çim sevkiyatını engelledi

PFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Çin hükümetinin resmi hibe kapsamında Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi'ne sağladığı suni çim sevkiyatının, tüm resmi ve teknik prosedürler tamamlanmasına rağmen İsrail tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamada karar kınanarak, bunun "Filistin spor sektörünü hedef alan doğrudan bir ihlal" olduğu ifade edildi.

Sevkiyatın miktarına, yasağın ne zaman ve hangi aşamada uygulandığına ya da sevkiyatın Çin'den çıkıp çıkmadığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, İsrail'in bu kararı, tüm prosedürlerin tamamlanmasına rağmen aldığı vurgulandı.

Açıklamada, engel kararı, "Filistin sporuna yönelik sistematik İsrail ihlallerinin yeni bir halkası, spor altyapısının gelişimini engellemeyi ve özellikle çocuklar ile gençlerin güvenli ortamda spor yapma hakkını hedef alan bir adım" olarak nitelendirildi.

Bu kararın, FIFA yönetmelikleri ile ayrımcılık yapmama ve spora eşit erişimi güvence altına alan Olimpiyat Şartı'nın ilkelerine açıkça aykırı olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in kararın sonuçlarından tamamen sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, başta FIFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi olmak üzere uluslararası spor kuruluşlarına, "bu ihlallerin durdurulması ve sevkiyatın girişine izin verilmesi için somut adımlar atılması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Olimpiyat Komitesi verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürecinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde spor camiasından 949 Filistinli hayatını kaybetti, 289 spor tesisi tamamen veya kısmen tahrip edildi.

İsrail'in, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te, Gazze'ye başlattığı ve iki yılı aşkın süre devam eden saldırılarda 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletlere göre, sivil altyapının yüzde 90'ını etkileyen yıkımın yeniden inşa maliyeti yaklaşık 70 milyar dolar.

Fred’e Brezilya’dan talip çıktı!
En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...
DİĞER
Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk yeni golcü! Kanarya'ya dev fırsat...
Suriye'de ateşkes 15 gün süreyle uzatıldı! Rakka-Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridor
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı...
Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic çeyrek finale yükseldi Djokovic çeyrek finale yükseldi 15:53
Zverev ve Minaur çeyrek finale yükseldi! Zverev ve Minaur çeyrek finale yükseldi! 15:53
Ümraniyespor Hatay’da 3 puanı aldı! Ümraniyespor Hatay’da 3 puanı aldı! 15:44
Çorum FK Sarıyer deplasmanından 3 puanla döndü! Çorum FK Sarıyer deplasmanından 3 puanla döndü! 15:36
İsrail, Filistin stadyumları için gönderilen suni çim sevkiyatını engelledi İsrail, Filistin stadyumları için gönderilen suni çim sevkiyatını engelledi 15:34
A. Efes Bursa maçını 2. yarıda kopardı! A. Efes Bursa maçını 2. yarıda kopardı! 15:16
Daha Eski
Freiburg - Köln maçı bilgileri! Freiburg - Köln maçı bilgileri! 15:13
Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maç bilgileri Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maç bilgileri 15:03
F.Bahçe Opet Ankara’da fark yarattı! F.Bahçe Opet Ankara’da fark yarattı! 14:59
F.Bahçe'den 18 gollü galibiyet F.Bahçe'den 18 gollü galibiyet 14:55
Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! 14:50
AS Roma - AC Milan maçı canlı izle! AS Roma - AC Milan maçı canlı izle! 14:43