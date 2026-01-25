CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi! Puanlar paylaşıldı

Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi! Puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 16:28
Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi! Puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Gaziantep FK, 45+3. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıda baskısını artıran Konyaspor, aradığı golü 88. dakikada Blaz Kramer ile buldu ve skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 25'e yükseltirken, Konyaspor 19 puana ulaştı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

