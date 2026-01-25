Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda aynı rakibine karşı aldığı yenilginin ardından bu kez ligde sahasında galibiyet hedefliyor. Gençlerbirliği ise zorlu Antalya deplasmanında sürpriz yaparak puan hanesini artırmayı amaçlıyor.
ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda bugün oynanıyor.
🎯 https://t.co/2Gkf7JxoMo Antalyasporumuz, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 19. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 🏟 Corendon Airlines Park 🗓 25 Ocak 2026, Pazar ⏱️ 17.00 👤 Reşat Onur Coşkunses 📺 beIN Sports 2#AkreplerinMaçıVar pic.twitter.com/N95lOCsQkG— Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) January 24, 2026
HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı saat 17.00'de başladı.
⚽️ Maç Günü | #HaydiGençler⚡️ 🆚 https://t.co/wRURaglob0 Antalyaspor 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu - 19. Hafta 📆 25 Ocak - Pazar 🕗 17.00 🏟️ Corendon Airlines Park 📺 BeIN Sports 2 📲 #ANTvGB pic.twitter.com/jVKKNxdFvd— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 24, 2026
ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanıyor. Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
MAÇIN 11'LERİ
Antalyaspor: Julian Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Soner, Saric, Storm, Safuri, Samet, Van de Streek.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Tongya, Koita, Metehan, Niang.