Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı



Türkiye Süper Lig’de heyecan sürüyor. Antalyaspor, Pazar günü Corendon Airlines Park’ta Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası’nda aynı rakibine sahasında kaybetmenin ardından ligde rövanşı almak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda sürpriz bir sonuçla çıkış yakalamayı hedefliyor. Antalyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 16:55




Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda aynı rakibine karşı aldığı yenilginin ardından bu kez ligde sahasında galibiyet hedefliyor. Gençlerbirliği ise zorlu Antalya deplasmanında sürpriz yaparak puan hanesini artırmayı amaçlıyor.

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda bugün oynanıyor.

HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı saat 17.00'de başladı.

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanıyor. Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN 11'LERİ

Antalyaspor: Julian Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Soner, Saric, Storm, Safuri, Samet, Van de Streek.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Tongya, Koita, Metehan, Niang.

ASpor CANLI YAYIN

