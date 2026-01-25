Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda aynı rakibine karşı aldığı yenilginin ardından bu kez ligde sahasında galibiyet hedefliyor. Gençlerbirliği ise zorlu Antalya deplasmanında sürpriz yaparak puan hanesini artırmayı amaçlıyor.

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda bugün oynanıyor.

HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı saat 17.00'de başladı.

⚽️ Maç Günü | #HaydiGençler⚡️ 🆚 https://t.co/wRURaglob0 Antalyaspor 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu - 19. Hafta 📆 25 Ocak - Pazar 🕗 17.00 🏟️ Corendon Airlines Park 📺 BeIN Sports 2 📲 #ANTvGB pic.twitter.com/jVKKNxdFvd — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 24, 2026

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanıyor. Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN 11'LERİ

Antalyaspor: Julian Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Soner, Saric, Storm, Safuri, Samet, Van de Streek.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Tongya, Koita, Metehan, Niang.