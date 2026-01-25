Özbelsan Sivasspor taraftarından Türk bayrağı koreografisi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Özbelsan Sivasspor'un, Amed Sportif Faaliyetler ile evinde oynadığı maç öncesinde Türk bayrağı temalı koreografi gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrağı temalı koreografi yapıldı. Koreografiyi izleyen taraftarlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Nusaybin Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak amacıyla koreografide, 'Bayrağın rengi, vatanın canıyız' yazısı yapıldı.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.