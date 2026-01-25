Özbelsan Sivasspor taraftarından Türk bayrağı koreografisi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi ev sahibi tribünler Türk bayrağı temalı koreografi gerçekleştirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 17:10
Özbelsan Sivasspor'un, Amed Sportif Faaliyetler ile evinde oynadığı maç öncesinde Türk bayrağı temalı koreografi gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrağı temalı koreografi yapıldı. Koreografiyi izleyen taraftarlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Nusaybin Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak amacıyla koreografide, 'Bayrağın rengi, vatanın canıyız' yazısı yapıldı.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

