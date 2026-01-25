Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çaykur Rizespor, sezonun kritik dönemine girilirken iç sahadaki avantajını kullanmak istiyor. Karadeniz ekibi, 17 Aralık'ta Gaziantep'i 5-2 mağlup ettiği maçtan sonra yeniden taraftarı önüne çıkacak. Ayrıca Rizespor, Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği iç saha maçında gösterdiği etkili performansı tekrarlamayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor cephesi ise deplasmandan puan veya puanlarla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi planlıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Augusto, Olawoyin, Zeqiri, Sowe.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Maestro, Baran, Efecan, Hwang Ui-Jo, Güven.

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Rizespor-Alanyaspor maçı saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN Sports kanalında canlı yayınlanıyor. Maçın canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.