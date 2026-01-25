CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 16:41 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 16:48
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor, sezonun kritik dönemine girilirken iç sahadaki avantajını kullanmak istiyor. Karadeniz ekibi, 17 Aralık'ta Gaziantep'i 5-2 mağlup ettiği maçtan sonra yeniden taraftarı önüne çıkacak. Ayrıca Rizespor, Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği iç saha maçında gösterdiği etkili performansı tekrarlamayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor cephesi ise deplasmandan puan veya puanlarla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi planlıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Augusto, Olawoyin, Zeqiri, Sowe.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Maestro, Baran, Efecan, Hwang Ui-Jo, Güven.

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Rizespor-Alanyaspor maçı saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN Sports kanalında canlı yayınlanıyor. Maçın canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

