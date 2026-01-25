Trabzonspor’dan kritik galibiyet! ABB FOMGET’i 2-1 mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 2-1 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta bordo-mavililer, Donjeta Halilaj'ın 35. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda Ankara ekibi 50. dakikada Mateja'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Trabzonspor, maçın 82. dakikasında Kaltrina ile skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.