CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Trabzonspor’dan kritik galibiyet! ABB FOMGET’i 2-1 mağlup etti

Trabzonspor’dan kritik galibiyet! ABB FOMGET’i 2-1 mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Trabzonspor, sahasında güçlü rakibi ABB FOMGET’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 17:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor’dan kritik galibiyet! ABB FOMGET’i 2-1 mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 2-1 yendi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta bordo-mavililer, Donjeta Halilaj'ın 35. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Ankara ekibi 50. dakikada Mateja'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Trabzonspor, maçın 82. dakikasında Kaltrina ile skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Fred’e Brezilya’dan talip çıktı!
"Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!"
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Suriye'de ateşkes 15 gün süreyle uzatıldı! Rakka-Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridor
En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...
Kadıköy'de kritik viraj! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona-Real Oviedo maçı detayları Barcelona-Real Oviedo maçı detayları 17:38
Trabzonspor’dan kritik galibiyet! Trabzonspor’dan kritik galibiyet! 17:11
Sivasspor taraftarından Türk bayrağı koreografisi Sivasspor taraftarından Türk bayrağı koreografisi 17:10
"Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" "Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" 16:42
Rizespor-Alanyaspor | CANLI Rizespor-Alanyaspor | CANLI 16:41
Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi! Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi! 16:27
Daha Eski
Sassuolo 3 puanı tek golle aldı! Sassuolo 3 puanı tek golle aldı! 16:25
Djokovic çeyrek finale yükseldi Djokovic çeyrek finale yükseldi 15:53
Zverev ve Minaur çeyrek finale yükseldi! Zverev ve Minaur çeyrek finale yükseldi! 15:53
Antalyaspor - Gençlerbirliği | CANLI Antalyaspor - Gençlerbirliği | CANLI 15:50
Ümraniyespor Hatay’da 3 puanı aldı! Ümraniyespor Hatay’da 3 puanı aldı! 15:44
Çorum FK Sarıyer deplasmanından 3 puanla döndü! Çorum FK Sarıyer deplasmanından 3 puanla döndü! 15:36