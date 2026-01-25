Barcelona-Real Oviedo MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 21. hafta heyecanı, Barcelona ile Real Oviedo arasında oynanacak mücadeleyle yaşanacak. Bir maç eksiğiyle ikinci sıraya gerileyen Katalanlar, bu kritik karşılaşmayı kazanarak yeniden zirveye çıkmayı hedefliyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında hata yapmadan etkili bir oyun sergilemek istiyor. Peki, Barcelona-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BARCELONA-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında oynanacak Barcelona-Real Oviedo maçı 25 Ocak Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

BARCELONA-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Spotify Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Real Oviedo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-REAL OVIEDO MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: Garcia, Cancelo, Cubarsi, Garcia, Martin, Casado, de Jong, Olmo, Yamal, Lewandowski, Raphinha

Real Oviedo: Escandell, Quintana, Costas, Carmo, Lopez, Hassan, Sibo, Comombatto, Chaira, Vina, Reina