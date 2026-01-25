CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir 90 dakikaya çıkıyor. Zirve takipçisi sarı-lacivertliler, Süper Lig’de ilk 4 iddiası olan İzmir ekibi Göztepe’yi konuk ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kritik maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 06:50
Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'de 19. haftadaki Göztepe maçına çevrildi. Galatasaray'ın Karagümrük'ü yenip 3 puan aldığı haftada Kanarya'nın kayba tahammülü yok.

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, Göztepe önünde mutlaka 3 puan istiyor. Kadıköy'deki kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak ve hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Şampiyonluk yarışında hasar istemeyen Domenico Tedesco ve takımı, ligde 18 haftada 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı, rakiplerine yenilmedi.

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE

Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Göztepe de ilk 4 sırayı hedefliyor. Avrupa kupalarına katılmak isteyen İzmir temsilcisi, 18 hafta sonunda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 35 puan topladı. 4. sırada olan sarı-kırmızılı ekip, ligde son 3 maçını kazanarak Kadıköy deplasmanına geliyor. Öte yandan iki takımın karşılaştığı 59 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 23 resmi müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam sahasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

ALVAREZ KART SINIRINDA

Sakatlığının ardından Alanyaspor maçıyla formasına kavuşan Edson Alvarez, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Meksikalı orta saha, bu sezon ligde 9 maçta süre aldı. Alvarez, Göztepe önünde sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kocaelispor maçında yer alamayacak.

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

BİRİ ATIYOR, BİRİ YEMİYOR

Süper Lig'de oynanan 18 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan Fenerbahçe, sezonun en golcü ekibi olarak dikkati çekerken, rakibi Göztepe ise kalesinde gördüğü 10 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Fenerbahçe, evindeki 8 resmi mücadelede toplam 19 gol atarken, 9 deplasman karşılaşmasına çıkan İzmir ekibi ise bu maçlarda sadece 6 gol yedi.

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

SADECE İKİ EKSİK

Sarı-lacivertli takımda, kritik Göztepe karşılaşması öncesi iki eksik bulunuyor. Sarı Kanarya'nın sol bekte oynayan iki futbolcusu Archie Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle bugünkü 90 dakikada yer alamayacak.

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

İşte Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel 11'leri:

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, İsmail, Talisca, Asensio, Kerem, Duran

GÖZTEPE: Lis, Taha, Allan, Furkan, Dennis, Miroshi, Cherni, Arda Okan, Olaitan, Janderson, Juan

