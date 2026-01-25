Usta yazardan Cimbom'un 2 yıldızına flaş eleştiri! "Galatasaray'ı 9 kişi oynattılar"

Galatasaray, ilk yarıda Karagümrük karşısında tanınmaz haldeydi. Sanki Galatasaray değil de başka bir takım izliyor gibiydik. Rakip lig sonuncusuydu. 30. saniyede öne geçmişsin. Artık herkes 'Galatasaray bu işi bitirdi' gözüyle bakarken, tel tel dökülen bir takıma dönüşüverdi Galatasaray! Galatasaray ilk yarıda duran toptan öyle amatörce bir gol yedi ki… Serginho'nun önüne atılan uzun topta, Brezilyalı oyuncu ceza sahasına girip önce Davinson'u çalımladı, kalesinden çıkan Uğurcan'ı etkisiz kale getirip, geriden gelen Barış Kalaycı'ya 'golü sen at' dedi. Skor 1-1 olduktan sonra daha da içine kapanan, kabuğuna çekilen bir Galatasaray izlemeye başladık. Fatih Karagümrük, etkili geçiş hücumları ile sık sık Galatasaray kalesinde gol aramaya başladı.
İlk yarıda daha fazla pozisyona giren, daha iyi oynayan takım, lig sonuncusu Karagümrük'tü. İlkay ve Yunus, ilk bölümde Galatasaray'ı adeta 9 kişi oynattı. Sara-İlkay-Yunus orta sahası adeta pamuk gibiydi. Torreira'nın da yıpranmışlığı ve yorgunluğu buna eklenince, Galatasaray oyunu orta alanda kaybetti. Karagümrük vızır vızır geçti bu alanı. Karagümrük, Galatasaray'ı çok geriye koşturdu, yordu ilk 45'te.
Okan Buruk ikinci yarıya başlarken Torreira'yı kenara alıp, Lemina'yı sahaya sürdü. Bu değişiklik, Galatasaray'a bir ivme kazandırdı. Orta alan toparlandı. İkinci yarının başında Sara ile gelen ikinci gol, Galatasaray'a rahat bir nefes aldırdı. Karagümrük'ün ise direnci kırıldı. Osimhen'in jeneriklik golünden sonra ise hem Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen Galatasaraylı taraftarlar rahatladı hem de kenardaki Okan Buruk! İlkay'ın ortasında Osimhen, topla adeta dans edip, kalenin 90 diye tabir edilen noktasındaki örümcek ağlarını aldı.
Dünkü maçı iki bölüm halinde okumak lazım. İlk bölümde maça nasıl olsa kazanırız gözüyle bakıp, rehavete giren Galatasaray'ın kötü futbolu… İkinci bölümde ise maçın öneminin farkına varıp, işi ciddiye alan Galatasaray'ın ne kadar rahat sonuca gittiğini gördük. Avrupa yorgunu Galatasaray, kazanarak liderliğini sürdürdü. Ancak şu bir gerçek ki bu takımın yeni yüzlere, güçlü profillere ihtiyacı var. Yeni transferler hem Galatasaray'a güç katar hem de rekabeti artırır. Lider Galatasaray'ın lig sonuncusu Karagümrük'e bu kadar gol pozisyonu vermesini iyi analiz etmeli Okan hoca. Özelllikle Davinson Sanchez, haftalardır çok kötü oynuyor. Dün iki golle Galatasaray'ı sırtlayan Sara, sadece duble yapmakla kalmadı, etkili bir futbol ortaya koydu.
SERKAN KORKMAZ - İLKAY VE ICARDI
Ligde lider, Avrupa'da yoluna devam eden, Ziraat Türkiye Kupasın'da da favori olan Galatasaray toparlanıyor. Belki dar bir rotasyonu var, belki çok da formda değil ama yönetimin ya da teknik direktörün istifasının istendiği bir ortamı da hakettiği söylenemez. Beni en çok hayal kırıklığına uğratan iki futbolcu; Icardi ile İlkay. Problem yalnızca fiziksel mi; pek emin değilim. Icardi, tıpkı o geldiğinde Gomis'te gözlemlendiği gibi Osimhen isminin altında eziliyor sanki. İlkay'ın problemiyse, sıkıntılı orta saha rotasyonundaki tüm olasılıklarda uyumu yakalayamaması. Kesinlikle pozitif ve olgun bir karakter İlkay.
Karagümrük maçını Galatasaray'ın kazanmasına şaşıran tek bir kişi oldu mu acaba? Ligde lider, Avrupa'da kalıcı ve kupada favori Galatasaray'da hala çok eksik var. Benim Icardi'den her geçen gün umudum azalıyor. İlkay içinse City maçına dair heyecanlanıyordum. Fakat anladığım kadarıyla dün akşam iki gol atan Sara'nın oynaması daha güçlü bir olasılık gibi duruyor.
Okan Buruk, Bebek Otel'de eski Fenerbahçe başkanı tarafından tehdit edilip edilmediğine dair ben bu yazıyı yazarken henüz açıklama yapmamıştı. Onun performansındaki inişler ve çıkışlara dair fikir edinmek açısından merakla bekliyorum. Bu, öyle geçiştirilecek, basit bir konu değil. Derhal tüm detaylarıyla açığa kavuşturulmalı.
MUSTAFA ÇULCU - HAKEM ZORLANMADI
Dün akşamki maç 6 dakika gecikmeli başladı. Tam zamanında demek ki oluyormuş! Galatasaray ön alan baskısı ve Balkovec'in hatasıyla 30. saniyede Sara'nın vuruşu ile ligin en erken golünü attı. Sonrasında Karagümrük iyi kapandı. Galatasaray yandan ve merkezden yüksek oynayarak Osimhen'i topla buluşturmak istedi. Karagümrük 4-4-2 ile özellikle öndeki ikilinin savunma arasına ve arkasına yaptığı derin koşularla Galatasaray'ı zorladı. Jakobs'un kanadını daha efektif kullandılar. İlk yarıdaki futbol Galatasaray'ın futbolu olamazdı!
Çok kontra yiyince savunma güvenliği açısından ikinci yarıya Lemina ile başladılar. İlkay golün ortasını yaptı ama daha önemli ve kıymetli olan Lemina'nın kazandığı topu ona tekte oynamasıydı. Galatasaray ikinci yarı Galatasaray gibi oynamaya başladı, biraz vites yükseltti skoru buldu. Oynadığı ve oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nin çok zor iki maç arası oynayabileceği en rahat rakibe karşı rejenarasyon maçı oynadı ve galibiyeti hak etti.
Atilla Karaoğlan ligin deneyimli hakemlerinden. Ancak çağdaş çizgi, tempo ve kaliteden uzak yönetim profili gösteriyor. İstek ve arzusu tükenmiş bir beden dili içinde. Oysa saha dışında gösterdiği performansının yarısını saha içinde gösterse ülke hakemliğine daha faydalı olacak! Jakobs'a gösterdiği sarı tamam da Esgaio'nun Jakobs'a müdahalesine faul veriyorsan niye sarı yok? Barış Alper'e çıkan sarı yeterli ve doğruydu. Maçta hakemi zorlayacak pozisyon yoktu.
LEVENT TÜZEMEN - LEMINA FARK YARATTI
Okan hoca, Olimpiyat Stadı'yla ilgili tezinde haklı çıkmadı. G.Saray, ikinci yarı maçı yıldızlarıyla çevirdi. İlk yarıda G.Saray, Atletico Madrid maçının oyununun yanına bile yaklaşamadı. Sara'nın erken golüne rağmen Karagümrük, hücum yapma konusunda ve pas organizasyonunda çok üstündü. Oysa yine Okan hoca maç öncesi, "Rakibimizi ciddiye alıyoruz. Hızlı oyuncuları var" diye doğru bir tespitte bulunmuştu ama ilk yarıda G.Saraylı oyuncular, Karagümrük'ün bu üstünlüğüne set çekemedi. Yunus ve İlkay sahada yoktu, Torreira da sakatlığından dolayı etkisizdi.
G.Saray, kazandığı faullerden sonra Karagümrüklü futbolcular topu bırakmadıkları için çabuk oyunu başlatamadı ama Barış'ın attığı golde Torreira'nın yaptığı faul sonrası rakibin oyunu çabuk başlatmasına önlem alınamadı. Barış'ın golünde Sanchez'in klasik olarak kendini yere atması affedilemeyecek bir hataydı.
Okan hoca Torreira'yı çıkarıp Lemina'yı oyuna aldıktan sonra orta saha rahatladı. Lemina oynadığında G.Saray savunması topla çok fazla temas etmiyor, oyun kurma görevini de Gabonlu oyuncuya bırakıyordu. Sara'nın attığı gol öncesi kanattan atağa kalkan Sallai'ye Lemina'nın attığı pas mükemmeldi. Macar oyuncunun ölçülü ortasını da Sara kafayla gole çevirdi. Ama ben Osimhen'in attığı gole şapka çıkardım. Topu göğsünle yumuşatıp önüne düşüreceksin ardından da rakip kalenin tavanına tutulamayacak bir gol atacaksın.