Usta yazardan Cimbom'un 2 yıldızına flaş eleştiri! "Galatasaray'ı 9 kişi oynattılar"

Dünkü maçı iki bölüm halinde okumak lazım. İlk bölümde maça nasıl olsa kazanırız gözüyle bakıp, rehavete giren Galatasaray'ın kötü futbolu… İkinci bölümde ise maçın öneminin farkına varıp, işi ciddiye alan Galatasaray'ın ne kadar rahat sonuca gittiğini gördük. Avrupa yorgunu Galatasaray, kazanarak liderliğini sürdürdü. Ancak şu bir gerçek ki bu takımın yeni yüzlere, güçlü profillere ihtiyacı var. Yeni transferler hem Galatasaray'a güç katar hem de rekabeti artırır. Lider Galatasaray'ın lig sonuncusu Karagümrük'e bu kadar gol pozisyonu vermesini iyi analiz etmeli Okan hoca. Özelllikle Davinson Sanchez, haftalardır çok kötü oynuyor. Dün iki golle Galatasaray'ı sırtlayan Sara, sadece duble yapmakla kalmadı, etkili bir futbol ortaya koydu.