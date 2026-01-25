Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Pazar öğleden sonra oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor. Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda aynı rakibine karşı aldığı yenilginin ardından bu kez ligde sahasında galibiyet hedefliyor. Gençlerbirliği ise zorlu Antalya deplasmanında sürpriz yaparak puan hanesini artırmayı amaçlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı, yayın bilgileri ve tüm gelişmeler maç saatine doğru yakından takip ediliyor.

HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda bugün oynanacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı saat 17.00'de başlayacak.

⚽️ Maç Günü | #HaydiGençler⚡️🆚 https://t.co/wRURaglob0 Antalyaspor🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu - 19. Hafta 📆 25 Ocak - Pazar🕗 17.00🏟️ Corendon Airlines Park📺 BeIN Sports 2 📲 #ANTvGB pic.twitter.com/jVKKNxdFvd — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 24, 2026

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMAN PERFORMANSIYLA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Gençlerbirliği, sezon boyunca deplasman maçlarında istediği performansı sergileyemedi. Ankara temsilcisi, dış sahada topladığı 27 puanın yalnızca 5'ini alarak beklentilerin oldukça altında kaldı. Ancak buna rağmen takımın genel performansı ve yükselen grafiği camiada umut veriyor.

SÜPER LİG'E DÖNÜŞTE SÜRPRİZ BİR HİKâYE YAZIYORLAR

2025-26 sezonunda Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği, yeni çıkan takımların yaşadığı klasik adaptasyon sorunlarını büyük ölçüde aşarak dikkat çekti. İç sahada güçlü bir performans sergileyen kırmızı-siyahlılar, ligde kalma mücadelesinde önemli bir avantaj elde etti ve küme düşme hattının dört puan üzerinde konumlandı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ SONRASI ÇIKIŞ BAŞLADI

Kulüp yönetiminde yaşanan değişimin ardından Volkan Demirel ile yollar ayrıldı ve Aralık ayında göreve Metin Diyadin getirildi. Diyadin'in gelişiyle birlikte takımın performansında belirgin bir yükseliş gözlemlendi.

YENİLMEZLİK SERİSİ MORALLERİ YÜKSELTTİ

Gençlerbirliği, son dönemde dikkat çeken bir form grafiği yakaladı. Başkent ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son yedi resmi maçta yenilgi yüzü görmedi (5 galibiyet, 2 beraberlik). Süper Lig'de ise son dört maçta mağlubiyet yaşamayarak istikrarlı bir performans ortaya koydu.