Haberler Süper Lig Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Süper Lig’de heyecan sürüyor. Antalyaspor, Pazar günü Corendon Airlines Park’ta Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Futbolseverler, “Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası’nda aynı rakibine sahasında kaybetmenin ardından ligde rövanşı almak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda sürpriz bir sonuçla çıkış yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

25 Ocak 2026 Pazar
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Pazar öğleden sonra oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor. Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda aynı rakibine karşı aldığı yenilginin ardından bu kez ligde sahasında galibiyet hedefliyor. Gençlerbirliği ise zorlu Antalya deplasmanında sürpriz yaparak puan hanesini artırmayı amaçlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı, yayın bilgileri ve tüm gelişmeler maç saatine doğru yakından takip ediliyor.

HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda bugün oynanacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı saat 17.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMAN PERFORMANSIYLA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Gençlerbirliği, sezon boyunca deplasman maçlarında istediği performansı sergileyemedi. Ankara temsilcisi, dış sahada topladığı 27 puanın yalnızca 5'ini alarak beklentilerin oldukça altında kaldı. Ancak buna rağmen takımın genel performansı ve yükselen grafiği camiada umut veriyor.

SÜPER LİG'E DÖNÜŞTE SÜRPRİZ BİR HİKâYE YAZIYORLAR

2025-26 sezonunda Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği, yeni çıkan takımların yaşadığı klasik adaptasyon sorunlarını büyük ölçüde aşarak dikkat çekti. İç sahada güçlü bir performans sergileyen kırmızı-siyahlılar, ligde kalma mücadelesinde önemli bir avantaj elde etti ve küme düşme hattının dört puan üzerinde konumlandı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ SONRASI ÇIKIŞ BAŞLADI

Kulüp yönetiminde yaşanan değişimin ardından Volkan Demirel ile yollar ayrıldı ve Aralık ayında göreve Metin Diyadin getirildi. Diyadin'in gelişiyle birlikte takımın performansında belirgin bir yükseliş gözlemlendi.

YENİLMEZLİK SERİSİ MORALLERİ YÜKSELTTİ

Gençlerbirliği, son dönemde dikkat çeken bir form grafiği yakaladı. Başkent ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son yedi resmi maçta yenilgi yüzü görmedi (5 galibiyet, 2 beraberlik). Süper Lig'de ise son dört maçta mağlubiyet yaşamayarak istikrarlı bir performans ortaya koydu.

