Ziraat Türkiye Kupası
Umut Bozok'tan Galatasaray itirafı! "Arda Turan'la görüştüm, bekledik"

Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı! “Arda Turan’la görüştüm, bekledik”

Eyüpspor'un tecrübeli golcüsü Umut Bozok, A Spor'a verdiği röportajda Galatasaray'la yaşanan transfer sürecini ve büyük maçlara bakışını samimi sözlerle anlattı. İşte Bozok'un o sözleri... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 10:09
Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı! “Arda Turan’la görüştüm, bekledik”

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Umut Bozok, A Spor'a yaptığı özel açıklamalarda hem takımının mevcut durumunu değerlendirdi hem de kariyerine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı! “Arda Turan’la görüştüm, bekledik”

Eyüpspor'un transfer politikasına değinen Bozok, "Sportif olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak kendini göstermek isteyen, potansiyelli oyuncular kadroya katıldı" ifadelerini kullandı.

Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı! “Arda Turan’la görüştüm, bekledik”

"BEŞİKTAŞ MAÇI ZOR OLACAK"

Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan tecrübeli golcü, "Beşiktaş maçı her zaman zordur. Mental olarak büyük maçlara hazır değilsen futbolu bırakmalısın. Beşiktaş'ın gerçekten çok güçlü ve geniş bir kadrosu var" dedi.

Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı! “Arda Turan’la görüştüm, bekledik”

GALATASARAY SÜRECİNİ ANLATTI

Trabzonspor'a transfer sürecine de değinen Umut Bozok, Galatasaray'dan ilk temasın geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı! “Arda Turan’la görüştüm, bekledik”

"İlk olarak Galatasaray istedi beni. O dönem takımın başında Domenec Torrent vardı. Arda Turan ile görüştüm. O süreçte sportif yapılanmada etkiliydi. Konuştuk, bekledik ama teknik direktör netleşmeden imza atmak istemedim."

Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı! “Arda Turan’la görüştüm, bekledik”

Bozok sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sonrasında Trabzonspor'dan teklif geldi. Şampiyonlar Ligi faktörü vardı, 'neden olmasın' dedim. Trabzon'a indim, ardından Galatasaray tekrar aradı ama ben Trabzonspor'a söz vermiştim."

Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı! “Arda Turan’la görüştüm, bekledik”

"YERLİ FORVETLER İÇİN BÜYÜK TAKIMLAR DAHA ZOR"

Yerli oyuncuların büyük kulüplerde yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Bozok, "Yerli bir forvet için büyük takımlarda oynamak gerçekten çok zor. Çünkü genelde ilk tercih olmuyorsunuz" dedi.

Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı! “Arda Turan’la görüştüm, bekledik”

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 18 resmi maça çıkan Umut Bozok, 4 gol kaydetti. Tecrübeli forvet kariyerinde Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor formalarını giydi.

