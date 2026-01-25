Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı! “Arda Turan’la görüştüm, bekledik”

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Umut Bozok, A Spor'a yaptığı özel açıklamalarda hem takımının mevcut durumunu değerlendirdi hem de kariyerine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Eyüpspor'un transfer politikasına değinen Bozok, "Sportif olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak kendini göstermek isteyen, potansiyelli oyuncular kadroya katıldı" ifadelerini kullandı.