Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’a baskıyı sürdürmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Fenerbahçe-Göztepe maçı Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 10:13
Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı anlatım

Kadıköy'de kritik randevu! Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve yarışını sürdürmek için Göztepe karşısında üç puan arayacak. Sarı-lacivertliler, son dönemde yakaladığı form grafiğini Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor. Pazar günü oynanacak karşılaşmanın saat bilgisi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Kadıköy'de oynanacak bu kritik mücadele, şampiyonluk yarışında önemli bir viraj olarak görülüyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Süper Lig mücadelesi, 25 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Fenerbahçe-Göztepe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NASIL İZLENİR?

Maçı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS aboneliği ile televizyon veya dijital platformlar üzerinden canlı olarak takip edebilir. Fenerbahçe-Göztepe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

FENERBAHÇE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak zirve yarışındaki iddiasını korudu. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 3-2'lik zorlu bir galibiyet alan Kanarya, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi çevirmeyi başardı.

TALISCA'DAN GOL KATKISI, KRİTİK MAÇLARDA SUSKUNLUK

Takımın hücumdaki en önemli silahlarından Anderson Talisca, ligde 18 maçta 11 gole ulaştı. Ancak Brezilyalı yıldız, son dönemde attığı gollere rağmen Galatasaray ve Aston Villa gibi kritik rakiplere karşı skor üretemedi. Teknik ekibin, Talisca'yı yeniden hücumun merkezine yerleştirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HÜCUMDA, GÖZTEPE SAVUNMADA ZİRVEDE

Fenerbahçe, bu sezon 42 golle ligin en skorer takımı konumunda. Göztepe ise sadece 10 gol yiyerek en iyi savunma performansını sergiledi. 2024-25 sezonunu 8. sırada bitiren sarı-kırmızılılar, Stanimir Stoilov yönetiminde büyük bir çıkış yakalayarak Trabzonspor'un sadece 3 puan gerisine kadar yükseldi.

