Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Barış Alper'e kırmızı kart gösteremedi"

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

"Bir takım nasıl maç seçiyor derseniz, dün geceki karşılaşmayı, özellikle de G.Saray'ın ilk yarıdaki performansını örnek olarak verebilirsiniz."

"G.Saray, daha 31. saniyede öne geçti. Herkes 'Maç bitti, ağır farka gidiyor" dedi ama hiç de öyle olmadı."