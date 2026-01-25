Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Barış Alper'e kırmızı kart gösteremedi"

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi 3-1 kazanan sarı kırmızılılar liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı değelernedirirken hakem Atilla Karaoğlan'ın Barış Alper'in pozisyonunda kırmızı kartı gösteremediğini ifade etti. İşte Çakar'ın yazısı... | GALATASASRAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 08:51
"Bir takım nasıl maç seçiyor derseniz, dün geceki karşılaşmayı, özellikle de G.Saray'ın ilk yarıdaki performansını örnek olarak verebilirsiniz."

"G.Saray, daha 31. saniyede öne geçti. Herkes 'Maç bitti, ağır farka gidiyor" dedi ama hiç de öyle olmadı."

"G.Saray'ın ilk yarıda bulduğu tek pozisyon yok. Buna karşılık Karagümrük, kısıtlı kalitesiyle çabuk atağa iyi çıktı, pozisyonlar üretti ve önce Abdülkerim, sonra da Sanchez'in hatalarıyla golü buldu."

"Abdülkerim 30 santim geride olsa ki olmalıydı, Karagümrüklü oyuncu ofsayta yakalanacaktı. Yakalanmadı, ceza alanı içinde futbolun argo deyimiyle Sanchez'i çarşıya yollayıp golü atıverdi."

"G.Saray baktı ki pabuç pahalı, ikinci yarı başlayıp 10 dakika sıktılar, özellikle Sara'nın arzulu oyunuyla maçı bitiriverdiler."

"Sara, gelen ortaya mükemmel yükseldi ve G.Saray'ı öne geçirdi. Ardından da sahanın en kötülerinden biri olan İlkay'ın ortasında Osimhen, harika bir gol attı."

"Kolay değil, önünde rakip var, topu göğsünde yumuşatıp hemen vurmak önemli bir kalite. Sonuç olarak G.Saray dün gece kaybetseydi çok şey kaybedecekti."

"Üstelik iki Şampiyonlar Ligi maçı arası Türkiye Ligi'nin en zayıf rakibiyle oynuyordu."

"Gelelim hakeme... Maç çok kolay, pozisyonlar temiz ama Barış Alper'e gösteremediği bir kırmızı kart var."

"Ayağını kaldırıyor, rakibin sırtını ayağıyla sıyırıp tabanıyla kafasına vuruyor. Hadi Atilla Karaoğlan görmedi, VAR da mı görmedi?"

