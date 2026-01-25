TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, forvet hattında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'yi Juventus'a göndermeye yakınken, boşalacak bölge için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda yönetim, daha önce de Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin, Kosovalı golcü için kulübü Mallorca'ya resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Forvet transferinde Muriqi'yi güçlü bir aday olarak tutan Fenerbahçe, İspanyol ekibinden gelecek yanıtı bekliyor. Mallorca cephesinin, takımın hücumdaki en önemli ismini kaybetmeye sıcak bakmadığı ve oyuncuya ciddi ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin yaklaşık 12 milyon euroyu bulan bir teklif sunduğu, ancak İspanyol kulübünün bu rakama rağmen bazı çekinceler taşıdığı dile getirildi. Bu sezon Mallorca formasıyla 19 maça çıkan deneyimli forvet, 14 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı. Attığı gollerle kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiren Muriqi, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, 2022 yazında Lazio'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle Mallorca'ya transfer olmuştu.