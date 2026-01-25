CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Youssef En-Nesyri'yi Juventus'a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, golcü arayışında eski yıldızı Vedat Muriqi'ye yöneldi ve Mallorca'nın kapısını çaldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 09:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, forvet hattında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'yi Juventus'a göndermeye yakınken, boşalacak bölge için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

Bu kapsamda yönetim, daha önce de Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

Sarı-lacivertlilerin, Kosovalı golcü için kulübü Mallorca'ya resmi teklifini ilettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

Forvet transferinde Muriqi'yi güçlü bir aday olarak tutan Fenerbahçe, İspanyol ekibinden gelecek yanıtı bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

Mallorca cephesinin, takımın hücumdaki en önemli ismini kaybetmeye sıcak bakmadığı ve oyuncuya ciddi ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

Fenerbahçe'nin yaklaşık 12 milyon euroyu bulan bir teklif sunduğu, ancak İspanyol kulübünün bu rakama rağmen bazı çekinceler taşıdığı dile getirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

Bu sezon Mallorca formasıyla 19 maça çıkan deneyimli forvet, 14 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Vedat Muriqi teklifi! Mallorca’nın yanıtı bekleniyor

Attığı gollerle kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiren Muriqi, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan G.Saray'ın 2 yıldızına eleştiri! Usta yazardan G.Saray'ın 2 yıldızına eleştiri! 08:39
''Gabriel hasara izin vermedi!'' ''Gabriel hasara izin vermedi!'' 08:19
En-Nesyri'de beklenmedik gelişme! Juventus'a gitti derken... En-Nesyri'de beklenmedik gelişme! Juventus'a gitti derken... 01:11
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 01:11
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 01:11
Okan Buruk'tan dikkat çeken Yaser sözleri! Okan Buruk'tan dikkat çeken Yaser sözleri! 01:11
Daha Eski
Cimbom transferi resmen açıkladı! Cimbom transferi resmen açıkladı! 01:11
İşte Süper Lig'de 19. haftanın puan tablosu! İşte Süper Lig'de 19. haftanın puan tablosu! 01:11
G.Saray deplasmanda kazandı! G.Saray deplasmanda kazandı! 01:11
G.Saray'da yıldız isim Kayseri maçında cezalı! G.Saray'da yıldız isim Kayseri maçında cezalı! 01:11
Trabzonspor'dan G.Saray'a Oulai göndermesi! Trabzonspor'dan G.Saray'a Oulai göndermesi! 01:11
Guardiola açıkladı! Yıldız isim G.Saray maçında yok Guardiola açıkladı! Yıldız isim G.Saray maçında yok 01:11