FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kante olmazsa Maestro gelecek! Alanyaspor ile temasa geçildi

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, orta saha hattına liderlik edecek bir isim eklemek amacıyla uzun süredir N'Golo Kante transferi üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın Fransız yıldız için talep ettiği yüksek bonservis bedeli, taraflar arasında anlaşma sağlanmasının önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Kante transferinde henüz somut bir ilerleme kaydedemeyen Fenerbahçe, alternatif isimler üzerinde de değerlendirmeler yapmaya başladı. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine, Alanyaspor forması giyen Maestro girdi. Yönetimin, Akdeniz ekibiyle temasa geçerek genç orta saha oyuncusunun transfer şartları ve kulübünün beklentileri hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Kante transferinden sonuç alınamaması halinde, Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Maestro için resmi girişimlere başlaması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Maestro, bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Dinamik oyun tarzı, enerjisi ve top kazanma becerisiyle dikkat çeken oyuncu, teknik heyetin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Maestro, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan 1 milyon euro bedelle Alanyaspor'a transfer olmuştu.