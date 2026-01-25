Atakaş Hatayspor - Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hatay'da nefesler tutuldu! Atakaş Hatayspor ile Eminevim Ümraniyespor, 25 Ocak 2026 Pazar günü kritik Süper Lig randevusunda karşı karşıya geliyor. Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek. Hatayspor taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedeflerken, Ümraniyespor ise deplasmandan sürpriz bir sonuçla dönmek istiyor. Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

HATAYSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in heyecanla beklenen mücadelesi 25 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da başlayacak.

HATAYSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.