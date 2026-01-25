CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Atakaş Hatayspor - Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Atakaş Hatayspor, 25 Ocak 2026'da Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Ev sahibi Hatayspor, taraftarı önünde 3 puan alarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedeflerken, Ümraniyespor ise deplasmandan puanla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 10:45
Hatayspor - Ümraniyespor maçı canlı izlemek için tıklayın

Hatay'da nefesler tutuldu! Atakaş Hatayspor ile Eminevim Ümraniyespor, 25 Ocak 2026 Pazar günü kritik Süper Lig randevusunda karşı karşıya geliyor. Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek. Hatayspor taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedeflerken, Ümraniyespor ise deplasmandan sürpriz bir sonuçla dönmek istiyor. Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

HATAYSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in heyecanla beklenen mücadelesi 25 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da başlayacak.

HATAYSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Atakaş Hatayspor-Ümraniyespor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

TRT Spor yayın akışı ve frekansı

