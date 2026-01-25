Sivasspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Amedspor maçı canlı anlatım

Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı için geri sayım başladı! Futbolseverler, maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Sivasspor, taraftarı önünde avantaj sağlamak isterken, Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda puan veya puanlar almayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı yayın detayları ve maç bilgileri futbol gündeminde yerini aldı. Peki, Sivasspor - Amed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

SİVASSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Sivasspor-Amedspor maçı, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

➡️ Sıradaki Maç ⚽️ Trendyol 1. Lig | 22. Hafta 🆚 Özbelsan Sivasspor – Amed Sportif Faaliyetler 🗓️ 25 Ocak 2026 Pazar 🕓 16.00 🏟️ BG Grup 4 Eylül Stadyumu 📲 #SVSvAMD | #GösterGücünü 🇹🇷 pic.twitter.com/cSWKQWLcIS — Sivasspor (@Sivasspor) January 24, 2026

SİVASSPOR-AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Amedspor maçı, saat 16:00'da başlayacak.

SİVASSPOR-AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Amedspor'un, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Amedspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ