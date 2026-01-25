Sivasspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Özbelsan Sivasspor ile Amed Sportif Faaliyetler, kritik karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Sivasspor - Amed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve canlı izleme detayları merak edilirken, her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak. Sivasspor iç saha avantajını kullanmayı hedeflerken, Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 11:07 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 11:08
Sivasspor-Amedspor maçı canlı anlatım

Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı için geri sayım başladı! Futbolseverler, maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Sivasspor, taraftarı önünde avantaj sağlamak isterken, Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda puan veya puanlar almayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı yayın detayları ve maç bilgileri futbol gündeminde yerini aldı. Peki, Sivasspor - Amed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

SİVASSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Sivasspor-Amedspor maçı, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

SİVASSPOR-AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Amedspor maçı, saat 16:00'da başlayacak.

SİVASSPOR-AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Amedspor'un, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Amedspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

