Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finale yükseldi

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, çeyrek finale kaldı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 11:07
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finale yükseldi

Melbourne kentindeki turnuvanın 8. günü sabah seansında 4. tur maçları oynandı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, ABD'li Tommy Paul'u 7-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yendi.

Alcaraz, çeyrek finalde Kazak Alexander Bublik (10) ile Avustralyalı Alex de Minaur (6) arasındaki mücadelenin kazananı ile eşleşecek.

İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu elde eden Sabalenka, Kanadalı Victoria Mboko önünde 6-1 ve 7-6 biten setlerle 2-0 kazandı.

Tek kadınların 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ise Çek Karolina Muchova (19) karşısında korta çıktı. İki grand slam şampiyonluğuna sahip Gauff, 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) galip gelerek yoluna devam etti.

Gauff, çeyrek finalde Ukraynalı Elina Svitolina (12) ile Rus Mirra Andreeva (8) arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (29) de Kazak Yulia Putintseva'yı 6-0, 6-1 tamamlanan setlerle 2-0 yendi ve çeyrek finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

