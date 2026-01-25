CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın Piton transferinde flaş gelişme! Pazarlık kapısı açıldı

Beşiktaş’ın Piton transferinde flaş gelişme! Pazarlık kapısı açıldı

Beşiktaş’ın sol bek arayışında öne çıkan isimlerden Lucas Piton için Vasco de Gama cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Brezilya ekibi, siyah-beyazlıların teklifinin ardından masaya oturmaya hazır olduğunu bildirdi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 12:53



Beşiktaş’ın Piton transferinde flaş gelişme! Pazarlık kapısı açıldı

Beşiktaş, ara transfer döneminde sol bek takviyesi için çalışmalarını sürdürürken listesindeki alternatiflerden biri olan Lucas Piton için önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcu için sunduğu 4 milyon euroluk teklif, ilk etapta Vasco da Gama tarafından geri çevrildi.

Ancak Vasco yönetiminin, siyah-beyazlı yetkililere pazarlığa açık olduklarını ilettiği ve görüşmelerin bu doğrultuda devam edebileceği aktarıldı. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Lucas Piton, Vasco formasıyla çıktığı 56 resmi maçta 1 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek hücuma katkısıyla dikkat çekti.

SON DAKİKA
