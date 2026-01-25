Beşiktaş’ın Piton transferinde flaş gelişme! Pazarlık kapısı açıldı

Beşiktaş, ara transfer döneminde sol bek takviyesi için çalışmalarını sürdürürken listesindeki alternatiflerden biri olan Lucas Piton için önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcu için sunduğu 4 milyon euroluk teklif, ilk etapta Vasco da Gama tarafından geri çevrildi.

Ancak Vasco yönetiminin, siyah-beyazlı yetkililere pazarlığa açık olduklarını ilettiği ve görüşmelerin bu doğrultuda devam edebileceği aktarıldı. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Lucas Piton, Vasco formasıyla çıktığı 56 resmi maçta 1 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek hücuma katkısıyla dikkat çekti.