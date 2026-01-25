Sassuolo - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Sassuolo - Cremonese maçı canlı izle! Sassuolo Calcio-US Cremonese maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Serie A'nın 22. haftasında Sassuolo ile Cremonese karşı karşıya geliyor. Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele, ligde orta sıraları yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Her iki takım da formsuz bir süreçten geçiyor. Sassuolo ve Cremonese, son yedi lig maçında galibiyet elde edemedi ve bu kötü seriyi sonlandırmak için sahaya çıkacak. Ligde 23 puana sahip olan iki ekip, yalnızca bir sıra farkla ayrılıyor ve şimdilik küme düşme hattından uzak konumda bulunuyor. Ancak alınacak bir galibiyet, sezonun geri kalanında moral ve sıralama açısından büyük avantaj sağlayacak. Futbolseverler, Sassuolo - Cremonese maçının saatini, yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Karşılaşma, Serie A haftasının en merak edilen mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Sassuolo - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

SASSUOLO - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Serie A 22. hafta mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sassuolo-Cremonese maçı, 25 Ocak Pazar günü (bugün) oynanacak.

SASSUOLO CREMONESE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sassuolo-Cremonese maçı, saat 14:30'da başlayacak.

SASSUOLO – CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo ile Cremonese arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Sassuolo Calcio-US Cremonese maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SASSUOLO'DA DÜŞÜŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Sassuolo, sezonun ilk bölümünde dikkat çeken sonuçlara imza atmıştı. Neroverdi, Kasım ayı başında Atalanta'yı 3-0 mağlup etmiş, Aralık ayı başında ise Fiorentina'yı 3-1 yenerek formda bir görüntü sergilemişti. Fabio Grosso'nun ekibi, dört maçlık süreçte yedi puan toplamış ve yalnızca Kasım ayı sonunda Como deplasmanında mağlubiyet yaşamıştı. Ancak Emilia-Romagna ekibi için işler bu noktadan sonra tersine döndü.

YEDİ MAÇTIR GALİBİYET YOK

Sassuolo, Serie A'da oynadığı son yedi maçta galibiyet elde edemedi. Bu süreçte dört mağlubiyet alan takım, özellikle ligin güçlü ekipleri Juventus, Roma ve Napoli karşısında üst üste kayıplar yaşadı.

Son üç maçta fikstürün zorluğu da etkisini gösterdi ve Sassuolo bu karşılaşmalarda gol atmayı başaramadı. Üst sıralarda yer alan takımlara karşı oynanan bu maçlarda toplam altı gol yenmesi, savunmadaki sorunları da gözler önüne serdi.

HÜCUM SORUNLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sassuolo, AC Milan ile San Siro'da oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan başarılı serinin ardından ciddi bir gol problemi yaşadı. Bu karşılaşmadan sonra oynanan altı lig maçının dördünde gol atamayan Neroverdi, hücumda üretkenlik konusunda zorlandı.

KÜME DÜŞME HATTI UYARISI

Yedi maçlık galibiyetsiz seriye rağmen Sassuolo, şu anda düşme hattının beş puan üzerinde yer alıyor. Ancak kötü sonuçların devam etmesi halinde ekip kısa süre içinde küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye başlayabilir.