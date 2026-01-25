CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sakaryaspor'dan 5 transfer birden!

Sakaryaspor'dan 5 transfer birden!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 12:36
Sakaryaspor'dan 5 transfer birden!

Sakaryaspor, ara transfer döneminde 5 futbolcuyla anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

1'inci Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayarak 23 puanla düşme potasında yer alan Sakaryaspor, ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlılar Kayserispor'dan Arif Kocaman, Trabzonspor'dan Poyraz Efe Yıldırım, Fenerbahçe'den Haydar Karataş, Serik Belediyespor'dan Kerem Şen ve Konyaspor'dan Melih Bostan'ı kadrosuna kattı.

Sakaryaspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında yarın sahasında saat 20.00'de Bodrum FK'yı konuk edecek.

