Almanya Bundesliga'da zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri Borussia Mönchengladbach ile Stuttgart arasında oynanacak. Pazar günü oynanacak mücadele, her iki takım için de sezonun dönüm noktalarından biri olabilir. Stuttgart, kazanması halinde haftayı ilk dört sırada bitirme hedefini gerçekleştirmek istiyor. Mönchengladbach ise taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve hangi kanalda ekranlara geleceğini araştırırken, bu maç Bundesliga haftasının en çok izlenen karşılaşmalarından biri olmaya aday. Peki, Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MONCHENGLADBACH-STUTTGART MAÇI HANGİ GÜN?

Monchengladbach-Stuttgart maçı, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

MONCHENGLADBACH-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Monchengladbach-Stuttgart maçı, saat 17:30'da başlayacak.

MONCHENGLADBACH-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Monchengladbach ile Stuttgart arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.