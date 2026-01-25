CANLI SKOR ANA SAYFA
Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da heyecan Borussia Mönchengladbach ile Stuttgart arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Pazar günü Borussia Park’ta oynanacak karşılaşma, özellikle Avrupa kupaları hedefi olan Stuttgart için büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve canlı izleme bilgilerini merak ediyor. Bundesliga haftasının en dikkat çeken maçlarından biri olan bu mücadele, futbol gündeminin sıcak başlıkları arasında yer alıyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 15:03
Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Monchengladbach-Stuttgart maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Almanya Bundesliga'da zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri Borussia Mönchengladbach ile Stuttgart arasında oynanacak. Pazar günü oynanacak mücadele, her iki takım için de sezonun dönüm noktalarından biri olabilir. Stuttgart, kazanması halinde haftayı ilk dört sırada bitirme hedefini gerçekleştirmek istiyor. Mönchengladbach ise taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve hangi kanalda ekranlara geleceğini araştırırken, bu maç Bundesliga haftasının en çok izlenen karşılaşmalarından biri olmaya aday. Peki, Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MONCHENGLADBACH-STUTTGART MAÇI HANGİ GÜN?

Monchengladbach-Stuttgart maçı, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

MONCHENGLADBACH-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Monchengladbach-Stuttgart maçı, saat 17:30'da başlayacak.

MONCHENGLADBACH-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Monchengladbach ile Stuttgart arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Borussia Monchengladbach-Stuttgart maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

