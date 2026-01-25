CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Alexander Zverev ve Alex de Minaur çeyrek finale yükseldi

Alexander Zverev ve Alex de Minaur çeyrek finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur, rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 15:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alexander Zverev ve Alex de Minaur çeyrek finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur, çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentindeki turnuvanın 8. günü akşam seansında oynanan 4. tur maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev (3), Arjantinli Francisco Cerundolo'yu (18) 6-2, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-0 yendi.

Üç kez Avustralya Açık finalisti Rus Daniil Medvedev (11) karşısında korta çıkan ABD'li Learner Tien (25), 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) galip geldi ve çeyrek finalde Zverev'in rakibi oldu.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Alex de Minaur, Kazak Alexander Bublik (10) önünde 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 kazandı. Avustralyalı raket, çeyrek finalde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile eşleşti.

Tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina (12) ise Rus Mirra Andreeva'yı (8) 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti. Svitolina, çeyrek finalde ABD'li Coco Gauff (3) ile karşılaşacak.

Fred’e Brezilya’dan talip çıktı!
"Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!"
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Suriye'de ateşkes 15 gün süreyle uzatıldı! Rakka-Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridor
En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...
Kadıköy'de kritik viraj! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" "Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" 16:42
Rizespor-Alanyaspor | CANLI Rizespor-Alanyaspor | CANLI 16:41
Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi! Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi! 16:27
Sassuolo 3 puanı tek golle aldı! Sassuolo 3 puanı tek golle aldı! 16:25
Djokovic çeyrek finale yükseldi Djokovic çeyrek finale yükseldi 15:53
Zverev ve Minaur çeyrek finale yükseldi! Zverev ve Minaur çeyrek finale yükseldi! 15:53
Daha Eski
Ümraniyespor Hatay’da 3 puanı aldı! Ümraniyespor Hatay’da 3 puanı aldı! 15:44
Çorum FK Sarıyer deplasmanından 3 puanla döndü! Çorum FK Sarıyer deplasmanından 3 puanla döndü! 15:36
İsrail, Filistin stadyumları için gönderilen suni çim sevkiyatını engelledi İsrail, Filistin stadyumları için gönderilen suni çim sevkiyatını engelledi 15:34
A. Efes Bursa maçını 2. yarıda kopardı! A. Efes Bursa maçını 2. yarıda kopardı! 15:16
Freiburg - Köln maçı bilgileri! Freiburg - Köln maçı bilgileri! 15:13
Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maç bilgileri Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maç bilgileri 15:03