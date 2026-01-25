CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

Fenerbahçe'den ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri'nin transferde rotasını netleştirdiği öğrenildi. Adı Juventus ile anılan golcü futbolcunun İspanyol kulübünden haber beklemesi nedeniyle transferi askıya aldığı ve eski takıma dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 13:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

Fenerbahçe'den ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri'nin transferde rotasını netleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

Faslı golcü, Juventus'tan gelen teklifi şimdilik askıya aldı ve eski kulübü Sevilla'dan gelecek hamleyi beklemeye geçti.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

İspanyol basınının Sky Sport'tan aktardığı bilgilere göre En-Nesyri, Sevilla'nın maaş bütçesinde gerekli alanı açması halinde İspanya'ya geri dönmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

Kırmızı-beyazlıların bonservis konusunda bir engeli bulunmazken, asıl mesele Fenerbahçe'de kazandığı ücretin karşılanması.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

28 yaşındaki forvet, Sevilla kariyerinde önemli başarılara imza atmış, Endülüs ekibiyle iki kez UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmıştı.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

Fenerbahçe'de geçen sezon gol sayısıyla öne çıkan En-Nesyri, bu sezon ise performansıyla zaman zaman eleştirilerin odağında kaldı.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

Sevilla cephesinde ise teknik direktör Matías Almeyda'nın iki santrforlu oyun planı, transfer ihtiyacını artırmış durumda.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

Akor Adams ve Isaac Romero'ya rekabet getirecek bir golcü arayan İspanyol ekibi, tanıdık bir ismi yeniden kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda bu sezon 8 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor'dan 5 transfer birden! Sakaryaspor'dan 5 transfer birden! 12:34
F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03
Eski hocasından En-Nesyri için transfer açıklaması! Eski hocasından En-Nesyri için transfer açıklaması! 11:47
Beşiktaş’a Terem Moffi önerisi! Beşiktaş’a Terem Moffi önerisi! 11:23
Manisa FK - İstanbulspor maçı bilgileri Manisa FK - İstanbulspor maçı bilgileri 11:22
CANLI | Sivasspor - Amedspor maçı izle CANLI | Sivasspor - Amedspor maçı izle 11:07
Daha Eski
Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finalde! Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finalde! 11:07
Bulls Rose'un formasını emekliye ayırdı Bulls Rose'un formasını emekliye ayırdı 10:59
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı... G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı... 10:58
CANLI | Sarıyer - Çorum FK maçı izle CANLI | Sarıyer - Çorum FK maçı izle 10:57
CANLI | Hatayspor - Ümraniyespor maçı bilgileri CANLI | Hatayspor - Ümraniyespor maçı bilgileri 10:45
Doncic'ten eski takımına duble duble! İşte NBA'de gecenin maçları Doncic'ten eski takımına duble duble! İşte NBA'de gecenin maçları 10:32