Fenerbahçe'de En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...

Sevilla cephesinde ise teknik direktör Matías Almeyda'nın iki santrforlu oyun planı, transfer ihtiyacını artırmış durumda.

Akor Adams ve Isaac Romero'ya rekabet getirecek bir golcü arayan İspanyol ekibi, tanıdık bir ismi yeniden kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.