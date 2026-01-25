Galatasaray kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 yolunda dev bir adım atan ve play-off'lara çok yakın olan Galatasaray'ın gelirleri de dikkat çekiyor. Avrupa'da futbol verileriyle alakalı yapılan araştırmada Şampiyonlar Ligi gelirleri ortaya sunuldu. İşte Sarı- kırmızılıların, bu sezon elde ettiği Şampiyonlar Ligi gelirleri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hedefi doğrultusunda dev bir adım atarak play-off turuna oldukça yaklaştı.
Sarı-kırmızılıların Avrupa arenasındaki başarılı performansı, sportif sonuçların yanı sıra ekonomik kazançlarıyla da dikkat çekiyor.
35 MİLYON EURO'YU GEÇTİ Avrupa futbol verileri üzerine yapılan araştırmalara göre Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir 35 milyon euroyu aştı.
Bu rakam, kulübün hem mali yapısını güçlendirdi hem de gelecek planlamalar için önemli bir kaynak oluşturdu.
İLK 24 İDDİASINI PEKİŞTİRDİ Aslan, gruptaki son maçında güçlü rakibi Atletico Madrid ile zorlu bir mücadeleye çıktı. Tempolu ve mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmada Galatasaray sahadan beraberlikle ayrılarak hanesine kritik bir puan yazdırdı. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların ilk 24 yolundaki iddiasını daha da pekiştirdi.
Teknik ekip ve futbolcular, Avrupa'daki istikrarlı performanslarıyla taraftardan da büyük takdir topladı.
İNGİLTERE'DE DEV MAÇ
Galatasaray'ı şimdi grupta çok daha zorlu bir sınav bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Manchester City ile karşı karşıya gelerek tur yolunda kader maçına çıkacak.