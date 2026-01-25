CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Galatasaray kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 yolunda dev bir adım atan ve play-off'lara çok yakın olan Galatasaray'ın gelirleri de dikkat çekiyor. Avrupa'da futbol verileriyle alakalı yapılan araştırmada Şampiyonlar Ligi gelirleri ortaya sunuldu. İşte Sarı- kırmızılıların, bu sezon elde ettiği Şampiyonlar Ligi gelirleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 13:51 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 13:53
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hedefi doğrultusunda dev bir adım atarak play-off turuna oldukça yaklaştı.

Galatasaray kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Sarı-kırmızılıların Avrupa arenasındaki başarılı performansı, sportif sonuçların yanı sıra ekonomik kazançlarıyla da dikkat çekiyor.

Galatasaray kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

35 MİLYON EURO'YU GEÇTİ
Avrupa futbol verileri üzerine yapılan araştırmalara göre Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir 35 milyon euroyu aştı.

Galatasaray kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Bu rakam, kulübün hem mali yapısını güçlendirdi hem de gelecek planlamalar için önemli bir kaynak oluşturdu.

Galatasaray kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

İLK 24 İDDİASINI PEKİŞTİRDİ
Aslan, gruptaki son maçında güçlü rakibi Atletico Madrid ile zorlu bir mücadeleye çıktı. Tempolu ve mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmada Galatasaray sahadan beraberlikle ayrılarak hanesine kritik bir puan yazdırdı. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların ilk 24 yolundaki iddiasını daha da pekiştirdi.

Galatasaray kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Teknik ekip ve futbolcular, Avrupa'daki istikrarlı performanslarıyla taraftardan da büyük takdir topladı.

Galatasaray kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

İNGİLTERE'DE DEV MAÇ

Galatasaray'ı şimdi grupta çok daha zorlu bir sınav bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Manchester City ile karşı karşıya gelerek tur yolunda kader maçına çıkacak.

Fred’e Brezilya’dan talip çıktı!
En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...
DİĞER
En-Nesyri transferinde işler karıştı! Bu hamle tüm dengeleri değiştirdi...
Bahçeli'den 'erken seçime' son nokta! CHP 4S'de sıkıştı... Başkan Erdoğan'a "Kudüs" teklifi: DEM'den gelen kilim ve Ahmet Türk çağrısı
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı...
Kante olmazsa Maestro gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! Fred’e Brezilya’dan talip çıktı! 14:50
AS Roma - AC Milan maçı canlı izle! AS Roma - AC Milan maçı canlı izle! 14:43
Serie A’da dev maç: Juventus - Napoli Serie A’da dev maç: Juventus - Napoli 14:30
G.Antep FK - Konyaspor | CANLI G.Antep FK - Konyaspor | CANLI 14:05
Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir Aslan kasası doldurdu! Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir 13:51
CANLI | Genoa GFC - Bologna FC maçı izle CANLI | Genoa GFC - Bologna FC maçı izle 13:44
Daha Eski
Atalanta - Parma maçı canlı izleme linki Atalanta - Parma maçı canlı izleme linki 13:30
En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım... En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım... 13:20
Sassuolo - Cremonese maçı canlı izle! Sassuolo - Cremonese maçı canlı izle! 13:11
Sakaryaspor'dan 5 transfer birden! Sakaryaspor'dan 5 transfer birden! 12:34
F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03
Eski hocasından En-Nesyri için transfer açıklaması! Eski hocasından En-Nesyri için transfer açıklaması! 11:47