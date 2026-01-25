CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Eski hocasından Youssef En-Nesyri için transfer açıklaması!

Adı Juventus ile anılan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Youssef En-Nesyri'nin eski hocası Julen Lopetegui'den çarpıcı transfer yorumu geldi. İspanyol teknik adam, yıldız futbolcunun Juventus için harika bir transfer olacağını belirtti ve Faslı yıldızın İtalyan futboluna uyum sağlayacağını ifade etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 11:47
Youssef En-Nesyri'nin eski teknik direktörü Julen Lopetegui, Faslı golcünün Juventus için çok doğru bir transfer olacağını söyledi. En-Nesyri'yi Sevilla döneminde çalıştıran ve oyuncunun gelişiminde önemli rol oynayan deneyimli teknik adam, yıldız forvetin hem teknik hem de mental olarak İtalya futboluna hazır olduğunu vurguladı.

Şu anda Katar Milli Takımı'nı çalıştıran ve geçmişte İspanya Milli Takımı'nın da başında bulunan Lopetegui, En-Nesyri'yi 2020 yılının ocak ayında Leganes'ten Sevilla'ya transfer ettiklerini hatırlatarak, bu hamlenin oyuncunun kariyerinde büyük bir sıçrama yarattığını ifade etti.

"BÜYÜK BİR KALİYETE SAHİP"

"Benim için En-Nesyri harika bir oyuncu" diyen Lopetegui, "Gelişim potansiyeli, teknik kapasitesi ve insani özellikleri onun İtalyan futboluna uyum sağlamasını kolaylaştırır. Ayrıca büyük bir kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.

Sevilla'daki oyun sistemlerine de değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Biz topsuz oyunda çok agresif, önde baskı yapan bir takımdık. En-Nesyri bu sistem için biçilmiş kaftandı. Ritmi ve yoğunluğu inanılmazdı. Yanılmadığımızı kısa sürede gördük" dedi.

En-Nesyri'nin sadece golcü kimliğiyle değil, takım oyunu içindeki katkısıyla da öne çıktığını belirten Lopetegui, "Takım için çok çalışan, agresif bir forvet. Rakip yarı sahada baskı anlayışımıza mükemmel uyum sağladı. Hava toplarında zamanlaması çok iyi, kanatlardan gelen ortalara cesur ve güçlü şekilde topa vuruyor" şeklinde konuştu.

Faslı futbolcunun hızına da dikkat çeken Lopetegui, "Çok hızlı bir oyuncu. Geçiş oyunlarında açık alanda müthiş verimli olabiliyor. Güçlü ve teknik bir yapısı var. Biz Sevilla'da onun doğal ve patlayıcı enerjisini daha kontrollü hale getirmek için çalıştık" diyerek sözlerini tamamladı.

"Onu Leganes'ten Sevilla'ya transfer ettik. Topa sahip olmadığımızda çok agresif bir takımdık, çok yüksek pres yapıyorduk ve o, inanılmaz bir ritim ve yoğunluğa sahip olduğu için bize mükemmel görünüyordu.

Yanılmadık ve başka nitelikleri de keşfettik: Takım için çok çalışan agresif bir forvet. Rakip sahada pres yapma fikrimize mükemmel uyum sağladı.

Ayrıca hava toplarında zamanlaması çok iyi, kanatlardan gelen ortalarda cesur ve güçlü bir şekilde topa vuruyor.

Son olarak, çok hızlı olduğunu da eklemek gerekir: geçişlerde, güçlü ve teknik olduğu için açık alanda harika bir şekilde kullanılabilir. Biz, onun doğuştan gelen ve patlayıcı enerjisini, o zamanlar vahşi olan enerjisini düzenlemeye çalıştık."

SON DAKİKA
