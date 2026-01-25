Eski hocasından Youssef En-Nesyri için transfer açıklaması!

Sevilla'daki oyun sistemlerine de değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Biz topsuz oyunda çok agresif, önde baskı yapan bir takımdık. En-Nesyri bu sistem için biçilmiş kaftandı. Ritmi ve yoğunluğu inanılmazdı. Yanılmadığımızı kısa sürede gördük" dedi.

En-Nesyri'nin sadece golcü kimliğiyle değil, takım oyunu içindeki katkısıyla da öne çıktığını belirten Lopetegui, "Takım için çok çalışan, agresif bir forvet. Rakip yarı sahada baskı anlayışımıza mükemmel uyum sağladı. Hava toplarında zamanlaması çok iyi, kanatlardan gelen ortalara cesur ve güçlü şekilde topa vuruyor" şeklinde konuştu.