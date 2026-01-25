CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sarıyer-Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Sarıyer-Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Trendyol 1. Lig’de Sarıyer ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Sarıyer-Çorum FK maçının saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Kritik mücadele öncesinde yayın bilgileri ve maç detayları araştırılırken, her iki takım da ligde üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. Sarıyer, iç saha avantajını kullanarak galibiyet hedeflerken, Çorum FK ise deplasmandan puanla dönmeyi amaçlıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 10:57
Sarıyer-Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Sarıyer - Çorum FK maçı izle

Sarıyer - Çorum FK maçı için geri sayım başladı! Trendyol 1. Lig'de oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın saatini, yayın kanalını ve şifresiz yayın durumunu araştırıyor. İstanbul temsilcisi Sarıyer, taraftarı önünde galibiyet alarak ligde yükselişe geçmeyi hedeflerken, Çorum FK ise deplasmandan sürpriz bir sonuçla dönmek istiyor. Kritik karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izleme detayları futbol gündeminde yerini aldı. Peki, Sarıyer - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SARIYER-ÇORUM FK MAÇI HANGİ GÜN?

Sarıyer-Çorum FK maçı, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

SARIYER-YENİ ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer-Çorum FK maçı, saat 13:30'da başlayacak.

SARIYER-ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarıyer ve Çorum FK'nın, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, İstanbul'da, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

SARIYER-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

