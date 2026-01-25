CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Terem Moffi önerisi! Nice taraftarlarıyla kriz yaşamıştı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Terem Moffi önerisi! Nice taraftarlarıyla kriz yaşamıştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Tammy Abraham’ı karlı bir satışla Aston Villa’ya gönderen Beşiktaş’a forvet için öneriler gelmeye başladı. Bu isimlerden biri, Nice’te taraftarlarla yaşadığı kriz sonrası sözleşme feshi isteyen Terem Moffi oldu. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 11:23
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Terem Moffi önerisi! Nice taraftarlarıyla kriz yaşamıştı

Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya uğurlayan Beşiktaş, hücum hattı için alternatifleri değerlendirmeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların önüne gelen isimlerden biri ise Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Terem Moffi oldu.

FESİH TALEBİ GÜNDEMDE

Daha önce Fenerbahçe ile de anılan 26 yaşındaki Nijeryalı golcü, Nice'te alınan kötü sonuçların ardından yaşanan olaylarla gündeme geldi. İddiaya göre bazı taraftarların takım otobüsünü basarak Moffi ve Jeremie Boga'ya yönelik hakaret ve ırkçı söylemlerde bulunmasının ardından yıldız oyuncu, Profesyonel Futbol Ligi'nin hukuk komisyonuna başvurdu ve sözleşmesini feshetmek istedi.

BEŞİKTAŞ TEMKİNLİ

Beşiktaş cephesinin, oyuncu için yapılan öneriyi incelemeye aldığı; ancak şu ana kadar olumlu ya da olumsuz net bir geri dönüşte bulunmadığı öğrenildi. Nice, Moffi'yi 2023 yaz transfer döneminde Lorient'ten 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Terem Moffi, bu sezon Nice formasıyla 15 resmi maçta görev aldı. Nijeryalı forvet, 786 dakika sahada kalırken 3 gol kaydetti.

Kante olmazsa Maestro gelecek!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim
DİĞER
Domenico Tedesco'dan Aston Villa'ya net mesaj! | Talisca'dan olay Alex itirafı...
Akkuyu'da irade Başkan Erdoğan'dan icraat Berat Albayrak'tan! Burası Çok Önemli'de istikameti çizdi: Türkiye'nin nükleere sahip olması şart
Umut Bozok’tan G.Saray itirafı!
"Kırmızı kart gösteremedi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Sivasspor - Amedspor maçı izle CANLI | Sivasspor - Amedspor maçı izle 11:07
Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finalde! Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finalde! 11:07
Bulls Rose'un formasını emekliye ayırdı Bulls Rose'un formasını emekliye ayırdı 10:59
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı... G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı... 10:58
CANLI | Sarıyer - Çorum FK maçı izle CANLI | Sarıyer - Çorum FK maçı izle 10:57
CANLI | Hatayspor - Ümraniyespor maçı bilgileri CANLI | Hatayspor - Ümraniyespor maçı bilgileri 10:45
Daha Eski
Doncic'ten eski takımına duble duble! İşte NBA'de gecenin maçları Doncic'ten eski takımına duble duble! İşte NBA'de gecenin maçları 10:32
Süper Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Süper Amatör Lig maçında ortalık karıştı! 10:14
Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri 10:12
Umut Bozok’tan G.Saray itirafı! Umut Bozok’tan G.Saray itirafı! 10:09
Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle 09:54
Kartal'dan Fransız stopere kanca! Kartal'dan Fransız stopere kanca! 09:44