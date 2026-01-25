TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Terem Moffi önerisi! Nice taraftarlarıyla kriz yaşamıştı

Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya uğurlayan Beşiktaş, hücum hattı için alternatifleri değerlendirmeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların önüne gelen isimlerden biri ise Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Terem Moffi oldu.

FESİH TALEBİ GÜNDEMDE

Daha önce Fenerbahçe ile de anılan 26 yaşındaki Nijeryalı golcü, Nice'te alınan kötü sonuçların ardından yaşanan olaylarla gündeme geldi. İddiaya göre bazı taraftarların takım otobüsünü basarak Moffi ve Jeremie Boga'ya yönelik hakaret ve ırkçı söylemlerde bulunmasının ardından yıldız oyuncu, Profesyonel Futbol Ligi'nin hukuk komisyonuna başvurdu ve sözleşmesini feshetmek istedi.

BEŞİKTAŞ TEMKİNLİ

Beşiktaş cephesinin, oyuncu için yapılan öneriyi incelemeye aldığı; ancak şu ana kadar olumlu ya da olumsuz net bir geri dönüşte bulunmadığı öğrenildi. Nice, Moffi'yi 2023 yaz transfer döneminde Lorient'ten 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Terem Moffi, bu sezon Nice formasıyla 15 resmi maçta görev aldı. Nijeryalı forvet, 786 dakika sahada kalırken 3 gol kaydetti.