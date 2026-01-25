Manisa FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Manisa FK-İstanbulspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trendyol 1. Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Manisa FK ile İstanbulspor arasında oynanacak. İki takımın da ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İstanbulspor, 28 puanla ligde 13. sırada yer alırken, Manisa FK 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Play-off hattına yaklaşmak isteyen iki ekip için bu karşılaşma kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Maçın yayıncı kuruluş bilgileri, canlı izleme seçenekleri ve şifresiz yayın durumu futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Manisa FK iç saha avantajını kullanmayı hedeflerken, İstanbulspor ise deplasmanda puan veya puanlar alarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadele bugün oynanacak.

MANİSA FK İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manisa FK ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Manisa FK-İstanbulspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Kritik mücadelede Alpaslan Şen görev yapacak.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.