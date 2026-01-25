CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Manisa FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’de heyecan Manisa FK - İstanbulspor mücadelesiyle devam ediyor. Futbolseverler, “Manisa FK İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma, saat 19.00’da oynanacak ve mücadelede hakem Alpaslan Şen düdük çalacak. Maçın canlı yayın bilgileri ise sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 11:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Manisa FK-İstanbulspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trendyol 1. Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Manisa FK ile İstanbulspor arasında oynanacak. İki takımın da ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İstanbulspor, 28 puanla ligde 13. sırada yer alırken, Manisa FK 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Play-off hattına yaklaşmak isteyen iki ekip için bu karşılaşma kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Maçın yayıncı kuruluş bilgileri, canlı izleme seçenekleri ve şifresiz yayın durumu futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Manisa FK iç saha avantajını kullanmayı hedeflerken, İstanbulspor ise deplasmanda puan veya puanlar alarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadele bugün oynanacak.

MANİSA FK İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manisa FK ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Manisa FK-İstanbulspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Kritik mücadelede Alpaslan Şen görev yapacak.

TRT Spor yayın akışı ve frekansı Devamını Oku BUNU DA OKU

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı...
Kante olmazsa Maestro gelecek!
DİĞER
Christ Oulai’den Osimhen hamlesi! Galatasaray yeni teklif yapacak mı?
Akkuyu'da irade Başkan Erdoğan'dan icraat Berat Albayrak'tan! Burası Çok Önemli'de istikameti çizdi: Türkiye'nin nükleere sahip olması şart
Umut Bozok’tan G.Saray itirafı!
"Kırmızı kart gösteremedi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Sivasspor - Amedspor maçı izle CANLI | Sivasspor - Amedspor maçı izle 11:07
Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finalde! Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finalde! 11:07
Bulls Rose'un formasını emekliye ayırdı Bulls Rose'un formasını emekliye ayırdı 10:59
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı... G.Saray'da Icardi gelişmesi! Okan Buruk'un kararı... 10:58
CANLI | Sarıyer - Çorum FK maçı izle CANLI | Sarıyer - Çorum FK maçı izle 10:57
CANLI | Hatayspor - Ümraniyespor maçı bilgileri CANLI | Hatayspor - Ümraniyespor maçı bilgileri 10:45
Daha Eski
Doncic'ten eski takımına duble duble! İşte NBA'de gecenin maçları Doncic'ten eski takımına duble duble! İşte NBA'de gecenin maçları 10:32
Süper Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Süper Amatör Lig maçında ortalık karıştı! 10:14
Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri 10:12
Umut Bozok’tan G.Saray itirafı! Umut Bozok’tan G.Saray itirafı! 10:09
Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle 09:54
Kartal'dan Fransız stopere kanca! Kartal'dan Fransız stopere kanca! 09:44