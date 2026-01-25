AS Roma - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Serie A’nın en büyük rekabetlerinden biri Roma ile Milan arasında yaşanacak. İki dev ekip, Pazar akşamı Roma’daki Stadio Olimpico’da karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise “AS Roma - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 14:43
Roma ile AC Milan, Serie A'nın zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede kozlarını paylaşacak. Pazar akşamı Stadio Olimpico'da oynanacak karşılaşma, İtalyan futbolunun en prestijli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Roma, iç sahada alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, Milan ise liderlik yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım arasındaki bu kritik mücadele, sezonun kaderini etkileyebilecek maçlardan biri olarak değerlendiriliyor. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, yayıncı kanalını ve muhtemel kadroları araştırıyor. Roma-Milan maçı, hafta sonunun en çok konuşulacak spor olaylarından biri olacak. Peki, Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

ROMA-MILAN MAÇI NE ZAMAN?

Roma-Milan maçı, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

ROMA-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma-Milan maçı, saat 22:45'te başlayacak.

ROMA-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma ile Milan arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

