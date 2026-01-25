AS Roma - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Roma - Milan maçı canlı izlemek için TIKLA

Roma ile AC Milan, Serie A'nın zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede kozlarını paylaşacak. Pazar akşamı Stadio Olimpico'da oynanacak karşılaşma, İtalyan futbolunun en prestijli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Roma, iç sahada alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, Milan ise liderlik yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım arasındaki bu kritik mücadele, sezonun kaderini etkileyebilecek maçlardan biri olarak değerlendiriliyor. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, yayıncı kanalını ve muhtemel kadroları araştırıyor. Roma-Milan maçı, hafta sonunun en çok konuşulacak spor olaylarından biri olacak. Peki, Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

ROMA-MILAN MAÇI NE ZAMAN?

Roma-Milan maçı, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

ROMA-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma-Milan maçı, saat 22:45'te başlayacak.

In the capital with a job to do 😤Brought to you by @EnelGroupIT pic.twitter.com/BkSPnhQ02k — AC Milan (@acmilan) January 25, 2026

ROMA-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma ile Milan arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

